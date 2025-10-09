MLB／道奇大幅落後史考特仍沒有登板 羅伯茲：他沒來球場
道奇隊牛棚左投史考特（Tanner Scott）今年季後賽沒有上場過，今天道奇大幅落後費城人隊，許多球迷以為能看見他登板，結果還是不見人影。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後透露，史考特因個人因素沒有到球場。
史考特休賽季以4年7200萬美元（約新台幣22.1億）大合約加入道奇，沒想到表現不如預期，終結者位置也不保。
史考特今年出賽61場，防禦率4.74，每局被上壘率為1.26，累積23次救援成功、10次救援失敗。
儘管史考特被帶進季後賽名單，但也沒有獲得上場機會，已經連13天沒登板。羅伯茲賽後受訪時解釋，「史考特今天沒有到球場，他有私事在處理，之後會對外說明，他今天完全無法出賽。」
