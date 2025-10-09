MLB／「酷斯拉魔咒」又應驗？ 松井秀喜為洋基開球近5戰全輸

快訊

松井秀喜開球魔咒再次應驗，洋基難逃「開球5連敗」。 美聯社
洋基傳奇日籍球星「酷斯拉」松井秀喜，今（9日）在美聯分區系列賽第4戰，洋基對戰藍鳥的比賽中擔任開球嘉賓。然而，洋基依舊無法扭轉頹勢，最終以2：5不敵藍鳥，系列賽以1勝3敗遭淘汰，無緣闖進美聯冠軍賽。

值得一提的是，賽後球迷注意到「松井開球魔咒」再次應驗，自2013年退休儀式之戰洋基6：5險勝光芒後，松井近5次受邀開球，洋基竟全數吞敗，包括2016年開幕戰、2022年美聯冠軍戰G3、去年8月24日對落磯的例行賽與去年世界大賽G5遭道奇逆轉，如今又添一場，苦吞「開球5連敗」。

松井秀喜擁有10年大聯盟資歷，其中7年效力洋基，生涯在條紋軍留下打擊率2成92、140轟與597分打點，並在2009年世界大賽奪下MVP，幫助洋基拿下至今最後一次總冠軍。然而「酷斯拉」的開球，卻成為球迷口中的「不祥徵兆」。

對洋基而言，這場敗仗不僅代表賽季夢碎，也讓松井秀喜的「開球魔咒」再添一筆。藍鳥則以3勝1敗姿態晉級，睽違9年再度重返美聯冠軍賽舞台。

