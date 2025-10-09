聽新聞
MLB／創97年首見數據洗刷軟手臭名 賈吉：2025洋基是特別球隊
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）洗刷季後賽軟手臭名，打出鬼神般的表現，但仍在美聯分區系列賽G4不敵藍鳥隊，遺憾結束這個賽季。
賈吉（Aaron Judge）這輪系列賽15打數9安打，打擊率6成，包含1轟、6打點、4保送和5得分。他成為大聯盟史上第2位系列賽打擊率至少6成，每場比賽（至少4場）都有多支安打表現的球員，上一位是1928年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。
「很難形容這種感覺。」賈吉賽後談到輸球後的心情，「我們沒做到該做的事，沒完成目標。這支球隊有很多特別的球員，讓這一年變得很有趣，但我們沒拿到最終的獎勵，結果就是差一點。」
賈吉認為洋基又一次輸在小細節，「要能抓住小機會，打出關鍵一擊，如果沒做到，還多給對手出局數，他們就會把握。藍鳥今年表現很棒，贏下分區和系列賽，值得肯定。對我們來說，要把細節做好，明年我們會再回來。」
賈吉形容2025年的洋基是「特別的球隊」，對無法帶領這群隊友更進一步感到遺憾，「我們打球的目的就是為了贏，沒贏就不是個成功的賽季。」他接著說，「我們今年陣容完整，從上到下都有戰力，我整季都相信我們有機會。有些人可能是他們最後一次穿上條紋球衣，沒能一起打出更長的季後賽旅程、贏得冠軍，真的讓人失望。」
貝林傑（Cody Bellinger）和葛里沙姆（Trent Grisham）今年都打出優異的賽季，賈吉稱讚他們的表現，並表態希望球隊留下他們。
