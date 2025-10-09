聽新聞
MLB／A-Rod痛批洋基高層打造陣容太差 出局責任不在布恩身上
洋基隊今天在美聯分區系列賽第4戰以2：5不敵藍鳥隊，確定1勝3敗出局，挑戰美聯2連霸失利，擔任電視球評的洋基退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez） 猛烈批評洋基高層，他說：「這是我看過最糟糕的球員陣容之一。」
洋基在外卡系列賽2勝1扳倒紅襪隊，晉級分區系列賽後先吞2連敗，昨天扳回一城，今天仍在紐約主場打包；A-Rod表示，從洋基整個組織來看，總教練布恩（Aaron Boone）是最不應該受到指責的人，輸球責任絕對不在他的身上。
A-Rod未直接點名洋基總經理凱許曼（Brian Cashman），但對球團管理階層打造球隊陣容很有意見，包括捕手、指定打擊和一壘手都讓布恩很難選擇，在調度上造成束縛；他說：「洋基陣容有3名左打捕手、五名指定打擊，還有1名一壘手進進出出，這對布恩來說真是太難應付了，面對藍鳥暴露本身弱點。」
「法官」賈吉（Aaron Judge）季後賽7戰26次打數13支安打，包括1支全壘打、2支二壘打，攻下7分打點，打擊率5成，其餘打者都不到2成30，固定先發打線的葛里沙姆（Trent Grisham）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、沃爾普（Anthony Volpe）更是不到2成，沃爾普7場比賽慘吞16次三振。
洋基隊史第27座、也是最近一座世界大賽冠軍已是2009年，接下來16季歷經12次季後賽，就是無法再嘗封王滋味；官網用「任務失敗」形容形容洋基目前的處境，當藍鳥在客隊休息室開香檳慶祝時，他們又再次收拾行囊，不知還要多久才能追逐到始終無法企及的冠軍杯。
