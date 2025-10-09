快訊

MLB／吞生涯季後賽首敗 山本由伸：如果我有壓低失分…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸自責。 歐新社
山本由伸自責。 歐新社

道奇隊在國聯分區系列賽第3戰以2：8敗給費城人隊，從2勝0敗變2勝1敗，先發投手山本由伸更吞下生涯在季後賽首敗，山本由伸回想，如果那一局能夠將失分降低「說不定比賽就不一樣了…」。

山本由伸今天前3局沒有失分，但第4局先被史瓦柏（Kyle Schwarber）陽春砲狙擊，後續又被哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）連續安打，加上馬許（Brandon Marsh）高飛犧牲打，單局丟掉3分從領先變落後。

山本由伸表示，今天開賽的狀態其實比平常更冷靜，只不過第4局被首名打者敲出全壘打後丟掉了3分，「如果那局能夠把傷害控制在最低，說不定比賽的走向就會不一樣了，這是我反省的地方。」

談到史瓦柏的那一轟，山本由伸透露，原本第2次對決的策略是以外角球為主，但前2顆壞球球數落後，第3顆速球就被掌握到。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示：「如果投出失投、或在球數上落後給打者，就會發生這種事。像是那一球本來想投到外角速球，結果投得太甜，被打成全壘打。克蕭那球也是，原本想投外角，結果跑到中間偏高，也被轟了。」

山本由伸今天先發4局失3分，退場時道奇隊1：3落後還有追趕希望，然而第7局登板的克蕭（Clayton Kershaw）在續投第8局也被史瓦柏狙擊，單局丟掉5分讓氣勢徹底轉移。

