MLB／大谷翔平近3戰14支1低潮 羅伯茲：判斷力不是很好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷分區系列賽陷入低潮，14打數僅1安打、打擊率0.071。 路透
道奇隊今天以2：8敗給費城人隊，沒能在國聯分區系列賽完成橫掃，反讓費城人隊續命，打線8支安打僅敲回2分，作為開路先鋒的大谷翔平更是5支0，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言：「我覺得他在打席上的判斷不是很好。」

大谷翔平今年季後賽首戰在外卡系列賽對紅人單場雙響砲後就陷入低潮，這個系列賽更是14打數僅1安打、打擊率0.071，今天5打數未建功。

羅伯茲分析，費城人隊投捕今天利用好球帶上下左右的邊緣去壓制大谷，「投手的球散布在內外角，他自己沒能創造出攻擊失投的機會。我覺得他現在看起來有點猶豫，揮棒的選擇也不像平常那樣理想。」

大谷在系列賽首戰擔任先發投手，費城人隊也積極以左投壓制大谷，像是今天9局下就將右投沃克（Taijuan Walker）換下，由左投班克斯（Tanner Banks）讓大谷敲出飛球出局。

羅伯茲認為，這些因素也可能影響大谷的打擊手感，「但就我觀察到的，我認為關鍵還是在判斷力的部分。」

費城人 羅伯茲 大谷翔平

