MLB／真美子再度現身道奇大嫂團合影 大谷3戰打擊率0.071

國聯分區系列賽G3道奇隊回到主場，今天道奇大嫂團官方IG又更新合照，大谷翔平妻子田中真美子再度入鏡，引發球迷熱議。

從照片中可見，真美子罕見以半蹲姿合影，露出燦笑、身形高挑且氣質優雅。道奇大嫂團前兩戰都有更新合照，但真美子未隨隊前往費城觀戰，如今再度現身，引起球迷熱烈討論。

不過道奇這場比賽打線受到壓制，終場以2：8輸給費城人，戰線延長至G4。大谷7局下敲出左外野深遠飛球，但在警戒區遭到接殺。

大谷翔平本場5打數0安打，國聯分區系列賽3戰，累積14打數僅1安打，打擊率0.071，OPS值0.205，沒有全壘打，只有1打點，吞下7次三振，手感相當冰涼。