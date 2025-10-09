MLB／費城人續命！史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）在國聯分區系列賽第三戰甦醒，今年季後賽前2支安打都是全壘打，棒打道奇隊山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）兩位強投，幫助費城人隊以8：2擊敗道奇隊，在0勝2敗後成功續命。

道奇隊前兩場到費城人主場都拿下勝利，今天回到主場推出日本投手山本由伸先發，前3局沒有失分，4局上卻遭到史瓦柏陽春砲狙擊被追平，費城人隊接著更靠哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）連續安打，加上馬許（Brandon Marsh）高飛犧牲打，單局攻下3分逆轉。

NOT SURE THAT BALL HAS LANDED YET 😳



Kyle Schwarber with a MONSTER homerun 💥



(via @MLB) pic.twitter.com/8IsVT9y33V — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年10月9日

山本由伸最終僅投4局、67球就退場，被敲6支安打丟掉3分，班達（Anthony Banda）、崔爾（Jack Dreyer）接手各1局無失分。

7局上道奇隊推出季後賽在牛棚待命的克蕭，開局就是安打、四壞保送，靠守備幫忙才度過危機，8局上續投就守不住，先被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出陽春砲，接著保送、失誤、安打再掉2分，史瓦柏又炸裂兩分彈，費城人單局猛攻5分拉開差距。

KYLE SCHWARBER HR NO. 2 🤯



PHILLIES RUNNING UP THE SCORE AGAINST THE DODGERS! pic.twitter.com/vL85BYPT2l — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年10月9日

克蕭今年季後賽初登板留下的成績，2局被敲6支安打、包含2轟，丟掉5分有4分責失，另有3次四壞保送沒有三振。

道奇隊雖然靠著艾德曼（Tommy Edman）在3局下的陽春砲一度領先，接下來直到9局下才又由艾德曼的適時安打敲回第2分。

作為先發第1棒的大谷翔平則是5打數無安打，9局下敲出飛球出局成為最後出局數，在這個系列賽13打數僅1安打，而從外卡系列賽首戰雙響砲之後更是近4戰16打數2安打的低潮。