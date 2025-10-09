MLB／美聯衛冕軍洋基為何打包？投手群數字太爛說明一切
洋基隊以美聯衛冕軍的身分重返季後賽，只打7場比賽就打包，也是分區系列賽首支遭淘汰的球隊，對藍鳥隊4場比賽投手群防禦率達8.47，不但在分區系列賽8支球隊排名墊底，就算季後賽防禦率5.61也是12隊倒數第2，成為最大敗筆。
過去「2-2-1」分區系列賽在客場輸掉前兩場的球隊，晉級機率只有8.8%，「法官」賈吉（Aaron Judge）在洋基2連敗後一度表示，整個賽季都在背水一戰，陷入絕境不是新鮮事；儘管洋基昨天扳回一城，今天仍在紐約主場爆滿47823名觀眾前以2：5落敗，季後賽3勝4敗結束，挑戰美聯2連霸失利。
藍鳥以美聯頭號種子身分從分區系列賽打起，對洋基4戰火力大爆發，打擊率3成38、全壘打9支、打點33分都是季後賽12強最猛，上壘率3成73、長打率6成01、OPS（整體攻擊指數）0.974也全部排名第1，讓洋基投手群吃足苦頭。
藍鳥投手群防禦率4.37在季後賽12強排名第10，並非相當出色，但打線火力十足，對洋基4場比賽揮出50支安打，包括9支全壘打、12支二壘打，一共攻下34分，就算投手群被打下19分，在系列賽仍以3勝1敗過關，暌違9年重返美聯冠軍戰，最終目標當然是繼1992、93年後，奪下隊史第3座世界大賽冠軍。
藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）對洋基前3戰都開轟，連續4戰攻下打點，打擊率5成29、全壘打3支、打點9分，被紐約郵報喻為「5億美元完美洋基殺手」，克萊門特（Ernie Clement）打擊率6成43暫居季後賽打擊王。
洋基在分區系列賽團隊打擊率2成50，差了藍鳥一大截，賈吉季後賽7戰26次打數13支安打，包括1支全壘打、2支二壘打，攻下7分打點，打擊率5成也是高水準，13安更是所有球員最多，黯然看著球隊在主場出局。
