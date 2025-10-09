快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊今天在美聯分區系列賽以2：5敗給藍鳥隊，慘遭淘汰出局。 美聯社
去年世界大賽道奇與洋基大戰的戲碼確定無法重演，洋基隊今天在美聯分區系列賽以2：5敗給藍鳥隊，慘遭淘汰出局，昔日的「邪惡帝國」上次拿下世界大賽冠軍已經是2009年；藍鳥則是隊史第8度闖進美聯冠軍系列賽，上一次是2016年。

洋基隊昨天雖然靠著賈吉（Aaron Judge）的三分砲成功續命，在0勝2敗的劣勢下打到第4戰，然而前一戰出現散漫守備的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天出現要命失誤。

洋基隊今天推出「新救世主」小將斯萊特勒（Cam Schlittler）先發，雖然1局上被敲3支安打丟掉1分，但也在3局下等到麥馬翰（Ryan McMahon）的追平轟。

5局上斯萊特勒被敲2支安打後因史普林格（George Springer）的高飛犧牲打再掉分，不過投完6局仍是僅失2分的優質先發，也已經是洋基在美聯分區系列賽先發投出最長的局數，前3戰最多僅投滿3局。

戰局在7局上出現巨變，斯萊特勒續投在1出局後被敲出安打，接著希曼尼茲（Andres Gimenez）敲出的二壘滾地球，奇森姆發生失誤，從原本可能的雙殺下莊變成一、三壘有人，斯萊特勒也隨之退場休息。

接手的威廉斯（Devin Williams）雖然先投出三振，但仍被路克斯（Nathan Lukes）敲出安打，丟掉2分都記在斯萊特勒帳上，也讓洋基隊變成1：4落後。

斯萊特勒繳出6.1局被敲8支安打，丟掉4分僅2分責失的優質先發還是救不了洋基。 路透
斯萊特勒最終是6.1局被敲8支安打，丟掉4分僅2分責失的優質先發，另有2次三振，但在打線不振下吞敗投；但單季2度在球隊季後賽背水一戰中投出6局以上、2責失以下的投手，斯萊特勒是史上第10人、洋基隊史第1人。

洋基打線昨天猛攻9分，今天靠麥馬翰的全壘打破蛋，9局下最後反撲也僅攻下1分，全場6支安打中，賈吉包辦2安，也在6局下1出局無人在壘時獲得故意四壞「禮遇」。

用光先發投手的藍鳥隊今天採取牛棚車輪戰，昨天挨兩轟的瓦蘭德（Louis Varland）打頭陣，1.1局沒有失分，一共動用8名投手讓洋基打線冷冰冰。

洋基 萊特

