MLB／道奇教頭不會讓大谷牛棚登板 不想讓朗希變「天天系列」
「令和怪物」佐佐木朗希被調往牛棚後，成為道奇隊新終結者，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼佐佐木是關門第一人選，但也表示天天上不現實。
道奇前兩戰靠著大谷翔平和史奈爾（Blake Snell）先發好投，對費城人隊拿到兩勝，取得聽牌優勢。
當被問到大谷和史奈爾G3、G4是否有可能後援登板，羅伯茲直呼，「對這兩個人來說，這是我們會避免的做法，他們完全不在我的後援投手運用計畫之中。」
佐佐木朗希連2場關門成功，羅伯茲明確表示，「毫無疑問，他是我們關門投手的第一人選。」不過他也說：「我們還必須再贏下好幾場比賽，每場都讓他關門並不現實，其他投手也需要輪流上場。」
「這對任何人來說都是未知的領域，我當然希望他每天都能上，但那並不現實，我會與教練團多次討論，最終由我來做出決定。」羅伯茲說。
