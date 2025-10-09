快訊

MLB／布許開轟啟動4分大局 小熊背水一戰險勝續拚G4

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊布許擊出追平轟。 法新社

在國聯分區系列賽面對0勝2敗的逆境，小熊隊在1局下由布許（Michael Busch）的追平轟開啟單局4分攻勢，而投手群也就靠這4分撐完全場，最終以4：3擊敗釀酒人隊，保住季後賽希望。

小熊隊先經歷混亂的1局上，釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）敲出二壘安打，1出局後又靠保送堆積壘包，康崔拉斯（William Contreras）敲出的內野飛球，一壘手布許被內外野光暗交錯影響找不到球，最終沒人來得及接到形成內野安打變滿壘，但好在只因高飛犧牲打掉1分。

而1局下布許作為開路先鋒，一棒將球轟到瑞格利球場（Wrigley Field）右外野觀眾席，引爆小熊球迷歡呼，而布許也激動大喊慶祝；這一轟之後，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也敲出2分打點安打，再靠暴投得到第4分。

小熊隊在先發投手先發泰隆（Jameson Taillon）4局失2分之後，由5任牛棚投手吃完剩下局數，僅再失1分，凱勒（Brad Keller）在8局上危機時刻登板雖然投出保送變滿壘，但自己三振抓下第3個出局數，也一併收下第9局成功關門。

根據現行賽制，至2024年為止在分區系列賽1勝2敗落後的34支球隊，只有14次逼近第4戰，5次打進第5場的殊死戰，其中僅3隊成功逆轉；小熊隊優勢在於明天還是在主場出賽，他們今年例行賽加上季後賽在此的戰績是53勝30敗。

釀酒人 小熊

MLB／自家球迷都在噓…老虎3轟獵殺水手 逼出G5殊死戰

老虎隊在自家主場頂著球迷噓聲，靠著格林（Riley Greene）、貝耶茲（Javier Baez）在第六局開轟取得領先...

MLB／藍鳥投手今天挨2轟明天還先發！ 洋基新秀對戰防禦率8.10

藍鳥隊沒有把資深先發投手薛則（Max Scherzer）和巴塞特（Chris Bassitt）帶進分區系列賽名單，明天G4將啟動牛棚車輪戰，今天被洋基隊賈吉（Aaron Judge）敲出三分砲的牛棚投

MLB／打哈欠狗熊變超前轟英雄！ 洋基奇森姆自評霸氣甩棒「10分」

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天上演道歉野球，敲出超前比數陽春砲，幫助洋基以9：6逆轉擊退藍鳥隊，將分區系列賽延長至G4，奇森姆也給自己的帥氣甩棒「10分」滿分。

MLB／追打大壞球變追平轟 賈吉笑了：可能有鬼魂幫忙

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天4局下轟出追平三分砲，成功為洋基隊續命，在美聯分區系列賽0勝2敗後贏下比賽，那...

2025MLB季後賽賽程與比分 洋基躲過淘汰、水手率先聽牌

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

