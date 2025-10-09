MLB／布許開轟啟動4分大局 小熊背水一戰險勝續拚G4

在國聯分區系列賽面對0勝2敗的逆境，小熊隊在1局下由布許（Michael Busch）的追平轟開啟單局4分攻勢，而投手群也就靠這4分撐完全場，最終以4：3擊敗釀酒人隊，保住季後賽希望。

小熊隊先經歷混亂的1局上，釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）敲出二壘安打，1出局後又靠保送堆積壘包，康崔拉斯（William Contreras）敲出的內野飛球，一壘手布許被內外野光暗交錯影響找不到球，最終沒人來得及接到形成內野安打變滿壘，但好在只因高飛犧牲打掉1分。

而1局下布許作為開路先鋒，一棒將球轟到瑞格利球場（Wrigley Field）右外野觀眾席，引爆小熊球迷歡呼，而布許也激動大喊慶祝；這一轟之後，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也敲出2分打點安打，再靠暴投得到第4分。

小熊隊在先發投手先發泰隆（Jameson Taillon）4局失2分之後，由5任牛棚投手吃完剩下局數，僅再失1分，凱勒（Brad Keller）在8局上危機時刻登板雖然投出保送變滿壘，但自己三振抓下第3個出局數，也一併收下第9局成功關門。

根據現行賽制，至2024年為止在分區系列賽1勝2敗落後的34支球隊，只有14次逼近第4戰，5次打進第5場的殊死戰，其中僅3隊成功逆轉；小熊隊優勢在於明天還是在主場出賽，他們今年例行賽加上季後賽在此的戰績是53勝30敗。