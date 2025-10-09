快訊

MLB／自家球迷都在噓…老虎3轟獵殺水手 逼出G5殊死戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊將戰局延長至G5。 美聯社
老虎隊在自家主場頂著球迷噓聲，靠著格林（Riley Greene）、貝耶茲（Javier Baez）在第六局開轟取得領先，最終以9：3擊敗水手隊，相隔1個多月在主場再次拿下勝利，也成功將美聯分區系列賽延長到第5場的殊死戰。

老虎隊上一次在主場贏球已經美國時間是9月6日以6：0擊敗白襪隊，當時是靠王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）7局無失分好投，而第5戰回到水手隊主場，老虎隊也將再次推出史庫柏應戰，水手隊則是由柯比（George Kirby）先發。

「把球交給全聯盟最強的投手，是我最輕鬆、也最令人興奮的任務之一。」老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）說。「我們正搭上飛機，飛往西岸，帶著滿滿的希望，因為我們有史庫柏。」

老虎隊今天在背水一戰中從逆風開局，麥茲（Casey Mize）先發3局丟掉1分，後面接手的霍頓（Tyler Holton）、芬尼根（Kyle Finnegan）也各失1分，讓比數來到0：3落後，老虎自家球迷開始噓聲伺候。

直到5局下丁格勒（Dillon Dingler）的二壘安打敲回第1分，噓聲才有緩解，而且老虎隊在該局一口氣拿下3分追平比數，瓊斯（Jahmai Jones）、貝耶茲的安打各有1分打點。

「我職業生涯一直都在被噓，所以我不在乎，」貝耶茲說。「這代表我們的球迷有熱情。」

而第6局老虎隊更是先由格林的陽春砲超前比數，接著麥金斯崔（Zach McKinstry）適時安打敲回第2分，貝耶茲補上兩分砲，單局攻下4分大幅領先，老虎球迷改以壯烈的歡呼聲回應。

7局下托瑞斯（Gleyber Torres）也轟出陽春砲，加上8局下貝耶茲滾地球帶有打點，老虎隊全場攻下9分，是自1968年世界大賽第六戰攻下13分以來，在季後賽中得分最多的一場。

老虎 貝耶茲 史庫柏 水手

