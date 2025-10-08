MLB／藍鳥投手今天挨2轟明天還先發！ 洋基新秀對戰防禦率8.10

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥牛棚投手瓦蘭德。 美聯社
藍鳥隊沒有把資深先發投手薛則（Max Scherzer）和巴塞特（Chris Bassitt）帶進分區系列賽名單，明天G4將啟動牛棚車輪戰，今天被洋基隊賈吉（Aaron Judge）敲出三分砲的牛棚投手瓦蘭德（Louis Varland）將打頭陣，擔任先發投手。

瓦蘭德可說是「天天系列」，系列賽目前為止每場都登板，他今天被賈吉和奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出全壘打，成為勝負分水嶺。

不過藍鳥總教練史奈德（John Schneider）仍決定派瓦蘭德G4先發，瓦蘭德表示，「我已經準備好做任何事，現在就是全員待命。」

史奈德則表示，「就像我賽前說的，我們嘗試搶下今天的勝利，但結果不如預期，明天所有人都能上。」

洋基24歲新秀斯萊特勒例行賽對戰藍鳥2場，防禦率8.10。 美聯社
洋基隊將派出24歲新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）迎戰，他在外卡系列賽G3面對紅襪隊，繳出8局0失分0保送12K的生涯代表作，一戰成名。

斯萊特勒例行賽與藍鳥交手過2次，7月23日先發5局，被敲7支安打，失掉2分。9月6日只投1.2局，就被敲出5支安打狂失4分。斯萊特勒對戰藍鳥防禦率高達8.10。

斯萊特勒今天受訪時談到對決藍鳥，「一個月前和現在的我，已經是完全不同的投手，甚至跟兩周前也不一樣。那天他們的比賽計畫執行得很好，不斷把球打成界外，拉高我的用球數。我要確保自己能調整好，製造出想要的軟弱擊球。」

