聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「爵士哥」奇森姆敲出超前轟後，霸氣甩棒。 路透
洋基「爵士哥」奇森姆敲出超前轟後，霸氣甩棒。 路透

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天上演道歉野球，敲出超前比數陽春砲，幫助洋基以9：6逆轉擊退藍鳥隊，將分區系列賽延長至G4，奇森姆也給自己的帥氣甩棒「10分」滿分。

3局上藍鳥1出局攻佔一、二壘，洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）美技做一半，球掉出來。奇森姆接獲轉傳後發呆沒馬上傳本壘，讓跑者衝回本壘。奇森姆還被鏡頭捕捉到打哈欠的模樣，引發球迷不滿。

不過奇森姆用手中的球棒道歉，隊友賈吉（Aaron Judge）先是第4局敲出三分砲追平，奇森姆也在第5局轟出超大號全壘打，甩棒動作一氣呵成，極具觀賞性。

奇森姆從狗熊變英雄，他賽後自評甩棒10分滿分，「老實說，我整場比賽腦子裡只有一個念頭『我們一定要贏下這場比賽。』就這麼簡單。這就是我們活下來的原因，我們一直說第27個出局數出現、賽季結束前，我們絕不放棄，現在還沒結束。」

奇森姆也談到那個守備瑕疵，「如果貝林傑接到那球，那會是一個雙殺。說真的，那位跑者算是運氣好，因為貝林傑平常都能處理掉那種球。」

今年季後賽奇森姆表現仍不理想，但他外卡系列賽G2用跑壘幫助球隊，今天是他第二次拯救球隊，他說，「棒球是很難的運動。如果總是想沮喪的事，每天都會沮喪。所以我們要做的就是順著浪潮，相信總有隊友能挺身而出，今天我們就是這麼做的。」

洋基 藍鳥

MLB／打哈欠狗熊變超前轟英雄！ 洋基奇森姆自評霸氣甩棒「10分」

洋基隊「爵士哥」奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)今天上演道歉野球,敲出超前比數陽春砲,幫助洋基以9:6逆轉擊退藍鳥隊,將分區系列賽延長至G4,奇森姆也給自己的帥氣甩棒「10分」滿分。

