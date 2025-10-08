MLB／追打大壞球變追平轟 賈吉笑了：可能有鬼魂幫忙

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天4局下轟出追平三分砲，成功為洋基隊續命，在美聯分區系列賽0勝2敗後贏下比賽，那一顆打到界外標竿的全壘打，賈吉事後回想笑說：「可能有鬼魂幫忙吧。」

洋基今天面對藍鳥隊一度處於1：6落後，3局下先追回2分，4局下賈吉將瓦蘭德（Louis Varland）的一顆內角近身壞球，轟到左外野標竿上瞬間扳平比數，最終洋基隊也以9：6逆轉勝，將戰線拉長到第4戰。

賈吉在2好0壞、球數絕對落後下揮棒，賽後表示：「我擦棒打到一顆滑球，然後揮空一顆快速球。我盡量不讓自己想太多，已經做足了功課，知道他們會怎麼投。就是試著放輕鬆，盡力揮出一個好球，看看會發生什麼事。」

那一球原本看似會轉到界外，但剛好打到標竿彈回界內，賈吉笑說，自己沒有打過剛好擊中標竿的球，「你永遠無法預測風向，不知道它會不會把球往界外推。不過我猜，是（洋基球場外野）紀念公園那邊的幾個鬼魂幫忙，才讓那球留在界內吧。」

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是賈吉生涯（例行賽加上季後賽）擊出的全壘打中，距離本壘板中心最遠的一球，離本壘板有1.2英尺。

被問到為什麼會想對那一球揮棒？賈吉笑說：「我也不知道。我平常揮棒打壞球會被罵，但現在卻因為這樣被稱讚了。」