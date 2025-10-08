MLB／洋基續命！賈吉追平砲、奇森姆超前轟 第四戰交給救世主

洋基隊在美聯分區系列賽面對0勝2敗的絕境，藍鳥隊2次失誤都付出代價，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）用三分砲扳平比數，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）再敲出超前轟成功續命，洋基就以9：6擊敗藍鳥隊將戰局拖進第4戰。

藍鳥隊今天1局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的兩分砲讓洋基球場陷入沈寂，不過1局下藍鳥隊出現失誤後，史丹頓（Giancarlo Stanton）敲安追回1分。

3局上藍鳥隊又是一連串安打、單局攻下4分拉開差距；3局下洋基隊由賈吉的二壘安打、史丹頓高飛犧牲打追到3分落後，4局下又靠著失誤、保送上壘，賈吉將瓦蘭德（Louis Varland）的一顆壞球轟到左外野標桿上，三分砲瞬間扳平。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是賈吉生涯在球隊面臨被淘汰危機的第6轟，追平歐提茲（David Ortiz）並列季後賽史上最多紀錄。

5局上賈吉更是在二壘有人時在外野演出美技飛撲接殺，守住可能的長打，5局下換奇森姆從瓦蘭德手中再敲出陽春砲，超前比數，後續威爾斯（Austin Wells）的安打追加1分，6局下則是萊斯（Ben Rice）的高飛犧牲打追加分數。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）2.1局被敲6支安打、丟掉6分，洋基連續3場先發投手最多僅投滿3局，但今天打線幫助洛登逃敗。

明天洋基隊預計推出小將斯萊特勒（Cam Schlittler）先發，他在外卡系列賽第三戰對上紅襪隊曾投出8局、無失分，成為史上第一位在殊死戰繳出8局12K以上、沒有保送好投的選手，如今又要扮演洋基救世主。