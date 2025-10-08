聽新聞
MLB／洋基還沒輸！賈吉三分砲扳平分數 寫季後賽「英雄命」紀錄
洋基隊面對分區系列賽0勝2敗的背水一戰，今天對上藍鳥隊又一度面對1：6的落後慘況，然而「法官」賈吉（Aaron Judge）跳出來，在4局下敲出的三分砲追平比數，也追平一項季後賽「英雄命」紀錄。
藍鳥隊今天1局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的兩分砲讓洋基球場陷入沈寂，3局上面對追回1分的洋基隊，藍鳥隊又是一連串安打，單局攻下4分拉開差距。
3局下賈吉的二壘安打敲回1分帶動反攻氣勢，史丹頓（Giancarlo Stanton）高飛犧牲打追到3分差；4局下前2棒靠著失誤、保送上壘後，賈吉一棒轟出左外野全壘打，瞬間扳平比數。
根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是賈吉生涯在球隊面臨被淘汰危機的第6轟，追平歐提茲（David Ortiz）並列季後賽史上最多紀錄。
