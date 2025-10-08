MLB／羅利開轟被粉絲接到 水手3轟擊倒老虎「聽牌」

水手、老虎隊今天進行美聯分區系列賽第三戰，經歷近3小時因雨延後開打，水手手感沒有受到影響，全場出現3轟，包含全壘打王羅利（Cal Raleigh）在今年季後賽首轟在內，以8：4擊敗老虎，取得2勝1敗「聽牌」優勢。

水手第1分來得比較意外，3局上克勞佛（J.P. Crawford）敲出左外野安打後，原本在二壘的羅布列斯（Victor Robles）推進三壘，不料老虎卻發生回傳球失誤，讓羅布列斯跑回本壘，隨後阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的安打再送回克勞佛。

4局上則是蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的陽春砲加上羅利適時安打攻下2分，克勞佛在6局上敲出陽春砲、8局上高飛犧牲打擴大領先。

9局上羅利敲出此戰第2支安打，就是一發左中外野的兩分砲，有趣的是，接到這一球的水手球迷，身上穿的T恤寫著「Dump Here（丟到這裡）」，也是諧音呼應羅利的綽號「Big Dumper（大屁股）」。

The PERFECT person caught that Cal Raleigh homer 😂 #ALDS pic.twitter.com/JcLfXu6vC4 — MLB (@MLB) October 8, 2025

水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）投6局被敲4支安打僅失1分，另有7次三振；老虎先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）則是僅投3.1局，雖有6次三振但也丟掉3分退場。

水手隊9局下推出佛格森（Caleb Ferguson）關門，卻是一個出局數都沒抓到，就被敲出3支安打加上1次保送，丟掉3分，好在終結者穆諾茲（Andres Munoz）接手後，用飛球出局、雙殺，有驚無險結束比賽。