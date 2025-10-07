MLB／佐佐木朗希華麗轉型！連兩戰完美封鎖 化身道奇「大魔神」

道奇日籍投手佐佐木朗希在今年的季後賽以牛棚身份出戰，展現驚人威力，成為球隊新一代的「祕密武器」。根據媒體報導，這位被譽為「令和怪物」的火球男正以全新姿態征服大聯盟。

報導指出，「當佐佐木加盟道奇時，外界普遍相信他終將在美職重現當年於日本職棒的壓倒性表現。但幾乎沒有人預料到，他會以牛棚的身份，在季後賽舞台上展現如此主宰力。」

擁有最快球速高達165公里的火球，佐佐木早在2022年就以20歲之齡投出日本職棒史上最年輕的完全比賽，吸引無數大聯盟球探關注。今年他正式登上大聯盟舞台，開季8場出賽投出1勝1敗、防禦率4.72的成績，但在5月因右肩受傷被迫休養。

經過4個月復健，佐佐木於9月回歸後狀態明顯提升，不僅球速回到巔峰，控球也更精準，迅速為道奇原本不穩的牛棚注入新能量。復出兩場投出2局無失分、僅被擊出1支安打並送出4次三振的完美表現，緊接著在10月2日對辛辛那提紅人的外卡系列賽登板，主投1局無失分、送出2次三振，助道奇挺進國聯分區系列賽。

到了10月5日對費城人的分區系列賽首戰，佐佐木再度在9局登板，投出1局無失分的封鎖演出，奪下他在大聯盟生涯的首次救援成功，保住學長大谷翔平的勝投。接著在第2戰他又緊急上場，只花兩顆球就撲滅了熊熊烈火燃燒的牛棚，連續拯救兩場比賽，也讓球迷忍不住用「洛城大魔神」來形容他的球路威力。

不過當談到從先發轉為中繼的角色變化，佐佐木朗希坦言很有挑戰性。「當牛棚投手確實比較困難，因為熱身時間短，不像先發能有充足準備。不過在季後賽這樣的短期系列戰，我可以把先發累積的體能運用在中繼任務上。只是，要我整季都以牛棚身份出賽，現實上並不容易。」

他也補充道：「但中繼投手的好處是可以幾乎每天都為球隊做出貢獻，這讓我很開心。」

Rōki Sasaki (and Freddie Freeman) with the Save! pic.twitter.com/3S9uD0MgG7 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年10月7日

洛城媒體《Dodgers Nation》也盛讚道：「雖然樣本不多，但朗希自從轉為牛棚之後，已累積4.1局無失分，被敲出2支安打送出7次三振，展現十足威力，成為道奇搖搖欲墜的牛棚中，另一股重要的穩定力量。

從「先發怪物」到「牛棚殺手」，24歲的佐佐木朗希正以驚人效率詮釋新角色，為道奇追求連續兩年問鼎世界大賽的夢想，寫下屬於自己的新篇章。