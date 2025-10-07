MLB／藍鳥絕對優勢！「洋基剋星」冷靜喊話：還不是慶祝的時候

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）似乎天生就是為對戰紐約洋基而生的男人！無論在洋基球場或其他場地，這位身價高達5億美元的藍鳥巨星總能對宿敵造成巨大傷害。

在洋基球場，小葛雷諾48場出賽就轟出16支全壘打、貢獻30分打點，攻擊指數（OPS）高達1.002，他自己也說不出原因，只能笑著表示：「我在那裡的感覺就是很好。」

然而這樣「剋星體質」不只限於布朗克斯區。生涯對洋基102場例行賽，小葛雷諾的打擊率高達.302、OPS達.918；如今進入美聯分區系列賽，他又在首兩戰繳出10打數6安打包含兩發全壘打的重傷害數據，直接摧毀對手，幾乎是將藍鳥推向晉級門口。

隨著系列賽第三戰即將轉戰洋基球場、藍鳥距離晉級僅一步之遙，這位「加拿大門面」正準備送出致命一擊。

VLADIMIR GUERRERO JR. GRAND SLAM ‼️🤯 #Postseason



WHAT A SCENE AT ROGERS CENTRE 🗣️ pic.twitter.com/6yXNsvSiyn — Sportsnet (@Sportsnet) 2025年10月5日

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）笑說：「小葛從十幾歲起就習慣成名帶來的光環與壓力。當他簽下長約後，也明白自己不只是球員，更代表著球隊、城市與國家，他以非常成熟的態度去面對這一切。」

早在2018年，施奈德執教藍鳥2A新罕布夏漁貓隊（New Hampshire Fisher Cats）時，就曾見過球迷追著球隊巴士只為索取小葛與比切特（Bo Bichette）的簽名。而在2015年國際自由球員試訓會上，小葛當時就以驚人火力「狂轟」全場，讓另一位參加者希曼尼斯（Andrés Giménez）至今仍記憶猶新。

然而2025賽季對藍鳥而言，並非一路順遂。球季前，小葛的續約談判一度陷入僵局，球隊擔心這位自家培育的球星會在自由市場離隊。直到他最終簽下14年合約，危機才解除。

本季他打出.292打擊率與.848 OPS的穩定表現，並在分區系列賽首戰首局就轟出左外野陽春砲，翌日再補上一記415英呎的滿貫彈，現場觀眾沸騰、警笛響起，小葛拿著球棒華麗甩出，畫面儼然成為藍鳥今年季後賽的經典瞬間。

施奈德說：「那一刻特別有意義。小葛是球隊長期的核心，他能在這樣的時刻挺身而出，象徵著藍鳥的新時代。」

面對藍鳥處於2比0聽牌絕對優勢，小葛雷諾此時此刻卻不敢輕忽大意，沒有被勝利沖昏了頭，他強調「現在還不是慶祝的時候」。

「系列賽還沒結束，現在還不是慶祝的時候。當我們拿下第3場勝利後，那感覺就會不一樣，到時再慶祝也不遲。」小葛雷諾表示。

無論是例行賽還是季後賽，洋基仍然在尋找破解小葛雷諾的辦法，而這位26歲的重砲手，也正一步步鋪好屬於自己和這支北境勁旅睽違已久的冠軍之路。