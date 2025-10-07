MLB／洋基背水一戰布恩考慮變陣 藍鳥小葛雷諾是「洛登殺手」

洋基隊在美聯分區系列賽連2戰被藍鳥隊打爆，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時透露會考慮變陣。

洋基首戰以1：10輸球，第二戰又以7：13吞敗。洋基明天將推派左投洛登（Carlos Rodon）對決2020年塞揚得主畢伯（Shane Bieber）。據ESPN報導，布恩正考慮變陣，右打老將高史密特（Paul Goldschmidt）可能取代「白飯哥」萊斯（Ben Rice），擔任先發一壘手。

畢伯因為動刀本季只先發7場，防禦率3.57，每局被上壘率1.01。雖然畢伯是右投，但本季對左打被打擊率僅0.156，只被敲2發全壘打；面對右打被打擊率0.297，挨6轟，打者OPS值0.936。

洋基明天將推出洛登先發，他在洋基隊投過5場季後賽，防禦率高達5.32。本季面對藍鳥2場投10局，防禦率3.60。藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）堪稱「洛登殺手」，生涯17打數10安打，包含1轟、3支二壘安打。

洋基傳奇左投派提特（Andy Pettitte）自從洛登加盟洋基後，一直指導著洛登，洋基需要洛登像派提特一樣在季後賽拯救球隊，派提特受訪時直言，「一切都要從洛登站上投手丘開始，我們都知道這種比賽關鍵就是投球。當然，我們要得分，但一切要靠洛登打頭陣。」

洛登也提到派提特幫助他學會保持冷靜、渡過低潮，「我在這方面受到很多幫助，去年那些大場面登板經驗，尤其是世界大賽投球，是很難複製的。我很快就學會，要隨時控制好自己，把情緒與能量留到比賽後段，甚至延長賽的關鍵時刻再用。」