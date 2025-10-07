MLB／小熊寫史上首見不名譽紀錄 鈴木誠也：今永不用道歉
小熊隊今天與釀酒人隊進行國聯分區系列賽G2，日本強打鈴木誠也首局敲出3分砲，但下個半局小熊先發左投今永昇太也被敲3分砲，小熊終場以3：7落敗，今永對自己的表現非常不滿意。
《OptaSTATS》指出，小熊是第一支季後賽首局敲3分砲，之後沒有再得分並輸掉比賽的球隊。
Seiya Suzuki behavior. pic.twitter.com/ZyrVTXKBet— Chicago Cubs (@Cubs) October 7, 2025
今永本場2.2局被敲5支安打，包含2發全壘打，失掉4分，他賽後受訪時直呼：「球隊3分領先，結果我卻把比賽搞砸了，真的對自己非常不滿。」
今永也坦言心情很糟糕，「整體狀態和往常一樣，心情也很穩定，自信滿滿地踏上投手丘，但首局就被敲全壘打，之後就無法維持好心情了。」今永還說，「有時好球被打，有時失投被打，讓我逐漸對投進好球帶感到害怕，我需要重新找回信心。」
對於日本同胞被打爆，鈴木誠也認為，「他不需要感到抱歉，他已經盡力了。這就是體育賽事的本質。我們能做的就是用火力幫助球隊，創造機會讓他再次登板。只要能讓他再投一次，我相信他會有好表現，我們會努力不讓系列賽結束在這裡。」
