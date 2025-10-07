快訊

MLB／策動「輪轉守備」破解犧牲觸擊 道奇貝茲：覺得就是那個時候

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲。 法新社
貝茲。 法新社

費城人隊今天9局下進行犧牲觸擊，不料道奇貝茲（Mookie Betts）策動罕見輪轉戰術，讓費城人跑者卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）被觸殺在三壘，最終道奇以4：3驚險拿下勝利。

9局下費城人落後1分且無人出局攻佔二壘，史托特（Bryson Stott）將球點到三壘，道奇三壘手孟西（Max Muncy）迅速接球，將球傳給補位的貝茲，成功抓到關鍵出局數，成為本場比賽贏球關鍵。

這個戰術名為輪轉守備（wheel play），最早要追溯至1960年，這是一種對手短打時，激進改變守備站位抓跑者的戰術。輪轉守備道奇春訓沒練過，就算有也不會常用，因為可能會一團亂，一個失誤可能造成災難。這是貝茲生涯第2次執行這套戰術，第一次是8月13日對天使隊的比賽。

這次戰術由貝茲發起，他表示，「總要有人來做這件事，我想如果有一個時機該下決定並照著做，就是那個時候了。」貝茲也感謝總教練羅伯茲（Dave Roberts）的信任，「我們一起合作很多年了，彼此都知道對方能做到什麼。我們擅長把彼此放在最有機會成功的位置，他信任我們，而我們也做到了。」

孟西回憶當下，「貝茲走到我面前，開始討論要怎麼做，展現出他在比賽時的直覺，場上沒有任何人比得上，無論把他放在哪個位置守備，他都知道該如何做。」

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）受訪時直呼，「那次守備真的完美。」道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）則說，「他們執行得非常好，有想法是一回事，能否執行才是關鍵。」

