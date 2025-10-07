聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鈴木誠也三分砲只爽半局 釀酒人3轟宰割小熊2連勝聽牌
國聯第一種子釀酒人隊氣勢驚人，小熊隊靠鈴木誠也三分砲打下的領先只爽了半局，釀酒人回敬3轟，終場以7：3獵殺小熊，在分區系列賽取得2連勝「聽牌」，第3戰將在後天移師小熊主場。
釀酒人首戰就以9：3大勝，第二回合的過招，小熊1局上靠鈴木誠也三分砲先馳得點，但氣勢很快就被澆熄，釀酒人1局下由馮恩（Andrew Vaughn）敲出三分砲，讓小熊的領先轉眼成空。
釀酒人第3局由康崔拉斯（William Contreras）陽春砲超前戰局，第4局喬里歐（Jackson Chourio）再炸三分砲，3發全壘打灌進小熊此役的全部分數。
釀酒人此役動用牛棚車輪戰成功封鎖，讓小熊全場只出現4支安打，「開門」投手艾許比（Aaron Ashby）投1.2局被敲3安打、失3分，後續6任投手負責7.1局都未失血。
其中例行賽14場先發的火球菜鳥米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），從第3局接手，完成3局投球，僅被敲1安打、無失分，送出4次三振，他的57球裡有31球在100哩以上，最快球速104.3哩（約167.9公里）。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言