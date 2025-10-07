快訊

MLB／鈴木誠也三分砲只爽半局 釀酒人3轟宰割小熊2連勝聽牌

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人單場3轟以7：3獵殺小熊，系列賽率先聽牌。 路透
國聯第一種子釀酒人隊氣勢驚人，小熊隊靠鈴木誠也三分砲打下的領先只爽了半局，釀酒人回敬3轟，終場以7：3獵殺小熊，在分區系列賽取得2連勝「聽牌」，第3戰將在後天移師小熊主場。

釀酒人首戰就以9：3大勝，第二回合的過招，小熊1局上靠鈴木誠也三分砲先馳得點，但氣勢很快就被澆熄，釀酒人1局下由馮恩（Andrew Vaughn）敲出三分砲，讓小熊的領先轉眼成空。

釀酒人第3局由康崔拉斯（William Contreras）陽春砲超前戰局，第4局喬里歐（Jackson Chourio）再炸三分砲，3發全壘打灌進小熊此役的全部分數。

釀酒人此役動用牛棚車輪戰成功封鎖，讓小熊全場只出現4支安打，「開門」投手艾許比（Aaron Ashby）投1.2局被敲3安打、失3分，後續6任投手負責7.1局都未失血。

其中例行賽14場先發的火球菜鳥米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），從第3局接手，完成3局投球，僅被敲1安打、無失分，送出4次三振，他的57球裡有31球在100哩以上，最快球速104.3哩（約167.9公里）。

小熊隊 釀酒人

