MLB／道奇史奈爾好投+佐佐木朗希關門 兩人都創史上首見紀錄
道奇隊2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天在國聯分區系列賽G2，繳出6局9K無失分、只被敲1支安打紀錄，寫下歷史首見紀錄。
數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是史奈爾生涯第4次季後賽至少9K，且未被擊出超過2支安打的比賽，成為史上最多的投手，薛則（Max Scherzer）的3次排第2名。
另外，史奈爾也是道奇隊史第2位，季後賽至少先發6局無失分，且只被敲1安的球員，第一位是2019年國聯分區系列賽G1的「少主」布勒（Walker Buehler）。
值得一提的是，「令和怪物」佐佐木朗希只用2球就幫道奇關門，收下救援成功。《OptaSTATS》指出，自1969年救援成功成為官方紀錄以來，朗希是唯一生涯前2次救援成功都發在季後賽的投手。
