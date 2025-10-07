MLB／道奇三本柱領銜日本超猛「投手王國」 韓媒感嘆差距太大了

盛產王牌投手的日本，近幾年隨著更多好手前進大聯盟發光發熱，可說是遠遠拉開與亞洲對手的差距，超強「投手王國」讓韓國媒體也不禁感嘆且羨慕，兩國的投手層級完全不在同一檔次。

特別是擁有日籍三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希的道奇，更被視為日本投手實力更進一步提升的代表。

山本由伸一整季的優質表現儼然成為全隊王牌，在外卡系列賽先發也順利奪勝；大谷翔平生涯首度季後賽擔任先發就取得勝投，連原本受傷狀態不穩的佐佐木朗希都在回歸之後，臨危受命在牛棚發光發熱，首戰的精彩關門，更寫下大聯盟季後賽史上首次由日本投手搭檔完成「先發勝＋救援成功」的紀錄。

韓媒《OSEN》就下了註解，認為本季道奇擁有3位核心日本戰力：投打「二刀流」的大谷翔平、王牌先發山本由伸、以及牛棚新力量佐佐木朗希，組成強大的「日本三本柱」，已經成為球隊衝擊2連霸的關鍵。

與此同時，韓媒也不禁感嘆且羨慕，相較之下，韓國棒壇的處境則顯得格外落寞。自從柳賢振離開多倫多藍鳥後，已經連續兩季沒有韓國投手站上大聯盟舞台。儘管今年有李政厚、金河成、金慧成與裴智桓等4名野手在美國奮戰，但投手陣容可說是全面真空。

反觀日本，今年共有多達11名投手登上大聯盟舞台，除了道奇三本柱外，還包括達比修有、菊池雄星、千賀滉大、今永昇太、菅野智之、松井裕樹等人，幾乎都是主力戰將。兩國投手陣容實力差距明顯，日本在MLB的投手版圖已經遠遠領先。