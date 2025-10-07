聽新聞
MLB／「看見凌晨四點的台灣」鄧愷威感覺在異鄉不是孤軍奮戰
巨人隊台灣投手鄧愷威今年重返大聯盟，獲得不少上場機會，昨天他在社群平台發文寫道，「我看見了凌晨四點的台灣。」
球季尾聲鄧愷威獲得7場先發、1場假先發出賽機會，投29.2局送出39次三振，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。
鄧愷威的比賽幾乎都在台灣時間凌晨進行，許多球迷守在電視機前關注鄧愷威的表現，令人想起當年守在電視機前看洋基隊王建民的時光。
鄧愷威也感性發文，「你看過凌晨四點的舊金山嗎？我沒有。但我看見了凌晨四點的台灣，守在電視、手機前，陪我一起奮戰的每一個人。」
本季鄧愷威在巨人、道奇、響尾蛇、洛磯、紅雀和教士隊球場登板過，他表示，「謝謝所有球迷朋友們的支持與愛。讓我覺得『在異鄉不是孤軍奮戰』這句話，不只是說說而已，而是一股信念。謝謝你們，謝謝2025，也謝謝那個不放棄的自己。」
