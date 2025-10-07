MLB／無懼費城球迷鼓譟因聽不懂英文 朗希關門成功自省沒去補位

例行賽未能貢獻太多戰力，佐佐木朗希卻成道奇隊今年季後賽至今最大話題人物之一，今天在9局下沉穩解決僅一、三壘有人危機，幫助道奇以4：3險勝費城人隊，面對費城客場高壓環境不受影響，他笑說：「因為是英文，所以聽不懂。」

道奇此役在9局下推派崔能（Blake Treinen）把關4：1領先的調度掀起許多質疑，而他面對3人次都被敲安打，讓費城人追到只剩1分差，為戰局投入懸念。道奇先啟用維西亞（Alex Vesia），兩出局、一三壘有人時再換上佐佐木面對透納（Trea Turner），讓他擊出二壘方向滾地球，雖然二壘手艾德曼（Tommy Edman）的傳球略有偏差，一壘手弗里曼成功補救，驚險收下這場勝利。

費城市民銀行球場（Citizens Bank Park）的球場氛圍是全美有名，當地民眾對職業運動超級熱情，9局下費城人的反撲帶動主場球迷氣勢高漲，朗希在這樣的情境下走上投手丘，面對那些叫囂聲，他淡淡說：「因為是英文，所以我聽不懂，就是專注投球就好。」

談到弗里曼驚險完成的接球，朗希自我檢討，「喔…我沒有去一壘補位，我下次會去的。」