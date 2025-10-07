聽新聞
MLB／已自行測試連續出賽也沒問題 佐佐木朗希：我準備好了
道奇隊今天在9局下從4：1打到4：3才驚險擊敗費城人隊，最終跳出來為勝利關上大門的人，還是佐佐木朗希。隊友弗里曼（Freddie Freeman）盛讚他面對高壓卻有冷靜表現，稱他會是球隊在今年季後賽的重要武器；佐佐木朗希聊到連續出賽的可能性，自信表態：「我覺得我可以。」
道奇此役在9局下推派崔能（Blake Treinen）把關4：1領先的調度掀起許多質疑，而他面對3人次都被敲安打，讓費城人追到只剩1分差，為戰局投入懸念。
道奇先啟用維西亞（Alex Vesia），兩出局、一三壘有人時再換上佐佐木面對透納（Trea Turner），讓他擊出二壘方向滾地球，雖然二壘手艾德曼（Tommy Edman）的傳球略有偏差，一壘手弗里曼成功補救，驚險收下這場勝利。
「還好我還能留在壘包上接到那球。」弗里曼賽後談到9局戰況也直呼壓力超大，笑稱緊張到白髮都冒出來了。
佐佐木在危機場面成功關門，弗里曼說：「在客場比賽，兩出局、一三壘有人，能在這種壓力重重的場面保持冷靜，可不是一件容易的事。」他也注意到佐佐木在取得出局數後的表情，「看起來就是確信自己可以辦到，我認為他會在今年季後賽扮演重要的武器。」
總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後對於未在第9局一開始就派上佐佐木，解釋是因他較少3天內出賽2場的經驗。佐佐木則被問到連續出賽的可能性，他表示，自己在休兵日也有投球，測試連續出賽的身體感覺，而他自認沒有問題。
