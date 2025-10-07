MLB／已自行測試連續出賽也沒問題 佐佐木朗希：我準備好了

道奇隊今天在9局下從4：1打到4：3才驚險擊敗費城人隊，最終跳出來為勝利關上大門的人，還是佐佐木朗希。隊友弗里曼（Freddie Freeman）盛讚他面對高壓卻有冷靜表現，稱他會是球隊在今年季後賽的重要武器；佐佐木朗希聊到連續出賽的可能性，自信表態：「我覺得我可以。」

道奇此役在9局下推派崔能（Blake Treinen）把關4：1領先的調度掀起許多質疑，而他面對3人次都被敲安打，讓費城人追到只剩1分差，為戰局投入懸念。

道奇先啟用維西亞（Alex Vesia），兩出局、一三壘有人時再換上佐佐木面對透納（Trea Turner），讓他擊出二壘方向滾地球，雖然二壘手艾德曼（Tommy Edman）的傳球略有偏差，一壘手弗里曼成功補救，驚險收下這場勝利。

Roki Sasaki is the Dodgers' closer. There's no other option.



Sasaki saved the Dodgers, retiring NL batting champion Trea Turner with two on and two outs in the 9th inning of a one-run game.



At 23 years old, he came through in the biggest of moments.pic.twitter.com/esYbrzlUg2 — Noah Camras (@noahcamras) 2025年10月7日

「還好我還能留在壘包上接到那球。」弗里曼賽後談到9局戰況也直呼壓力超大，笑稱緊張到白髮都冒出來了。

佐佐木在危機場面成功關門，弗里曼說：「在客場比賽，兩出局、一三壘有人，能在這種壓力重重的場面保持冷靜，可不是一件容易的事。」他也注意到佐佐木在取得出局數後的表情，「看起來就是確信自己可以辦到，我認為他會在今年季後賽扮演重要的武器。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後對於未在第9局一開始就派上佐佐木，解釋是因他較少3天內出賽2場的經驗。佐佐木則被問到連續出賽的可能性，他表示，自己在休兵日也有投球，測試連續出賽的身體感覺，而他自認沒有問題。