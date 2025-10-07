聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／認為崔能守得住 羅伯茲解釋9局調度：不想一開始就派朗希
道奇隊今天在9局下差點搞砸勝利，讓比分從4：1演變到4：3才驚險擊敗費城人隊，推派崔能（Blake Treinen）關門的決定引起討論，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋，佐佐木朗希還沒有太多3天內出賽2場的經驗，考量當時的狀況，不想一開始就派上佐佐木，也對於把比賽交給崔能抱有信心。
道奇此役在7局上攻下4分，帶著4：1領先進入9局下，崔能登板面對3人都沒解決，波姆（Alec Bohm）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）連3棒敲安追回2分，為戰局投入懸念。
道奇眼看僅剩1分領先，追平分已在二壘，緊急換上維西亞（Alex Vesia），史托特（Bryson Stott）執行短打點到三壘方向，三壘手孟西（Max Muncy）上前接球，游擊手貝茲（Mookie Betts）補位三壘抓到前位跑者，成為一次救命play，但接下來貝德（Harrison Bader）代打敲安仍是危機場面，維西亞解決凱普勒（Max Kepler）後，道奇推出佐佐木朗希負責最後1個出局數，面對透納（Trea Turner）用2顆球搞定比賽，以二壘方向滾地球成為最後出局數。
羅伯茲賽後解釋，確實考慮過第9局一開始就派上佐佐木，「但他還沒有太多在3天內出賽2場的經驗，考慮當時的分數，崔能也在季後賽為我們守下過幾次關鍵局數，我們當時對這項調度有信心，而且如果真的需要，後面還有維西亞，所以我不想提前派上佐佐木。」
羅伯茲說：「重申一次，我很滿意我們擁有幾位優異的後援投手，也很幸運的，佐佐木在球隊需要他時做好準備，我很喜歡他面對透納的表現，也成功抓下關鍵出局數。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言