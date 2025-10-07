MLB／認為崔能守得住 羅伯茲解釋9局調度：不想一開始就派朗希

道奇隊今天在9局下差點搞砸勝利，讓比分從4：1演變到4：3才驚險擊敗費城人隊，推派崔能（Blake Treinen）關門的決定引起討論，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋，佐佐木朗希還沒有太多3天內出賽2場的經驗，考量當時的狀況，不想一開始就派上佐佐木，也對於把比賽交給崔能抱有信心。

道奇此役在7局上攻下4分，帶著4：1領先進入9局下，崔能登板面對3人都沒解決，波姆（Alec Bohm）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）連3棒敲安追回2分，為戰局投入懸念。

道奇眼看僅剩1分領先，追平分已在二壘，緊急換上維西亞（Alex Vesia），史托特（Bryson Stott）執行短打點到三壘方向，三壘手孟西（Max Muncy）上前接球，游擊手貝茲（Mookie Betts）補位三壘抓到前位跑者，成為一次救命play，但接下來貝德（Harrison Bader）代打敲安仍是危機場面，維西亞解決凱普勒（Max Kepler）後，道奇推出佐佐木朗希負責最後1個出局數，面對透納（Trea Turner）用2顆球搞定比賽，以二壘方向滾地球成為最後出局數。

羅伯茲賽後解釋，確實考慮過第9局一開始就派上佐佐木，「但他還沒有太多在3天內出賽2場的經驗，考慮當時的分數，崔能也在季後賽為我們守下過幾次關鍵局數，我們當時對這項調度有信心，而且如果真的需要，後面還有維西亞，所以我不想提前派上佐佐木。」

羅伯茲說：「重申一次，我很滿意我們擁有幾位優異的後援投手，也很幸運的，佐佐木在球隊需要他時做好準備，我很喜歡他面對透納的表現，也成功抓下關鍵出局數。」