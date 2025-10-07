MLB／山本由伸扛G3拚終結戰線 大讚翻譯認真又單純讓他嬌羞笑了

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇由日籍投手山本由伸將扛第三戰，肩負橫掃費城人任務。 法新社
道奇隊今天牛棚再度著火，第9局的「劇場」嚇出一身冷汗，驚險以4：3擊敗費城人隊，客場連搶2勝「聽牌」。分區系列賽第3戰將在9日登場，道奇由日籍投手山本由伸先發，今天在記者會上聊到翻譯園田芳大，大讚他是單純又坦率的人，讓在場的園田聽了露出害羞的笑容。

山本由伸在今年季後賽首場登板為外卡系列賽第2場，面對紅人先發6.2局僅被敲4安打、失2分（無責失），送出9次三振，第二場將在後天負責分區系列賽第3戰，道奇已經手握2勝，山本有機會幫助球隊搶下挺進國聯冠軍賽的勝利。

山本表示，有了去年的季後賽經驗後，幫助自己在投手丘上更能保持冷靜，與去年相比，自己的投球形態並沒有太大變化，差異的是心態，「現在更清楚自己需要做什麼，這件事非常重要，這讓我可以更有效率地去投球。」至於對費城人的印象，他說：「是一支優異的球隊，球迷很熱情，但我的重點還是保持冷靜，像以往一樣發揮。」

全程記者會吸引日本媒體最多關注的話題，來自山本由伸聊到他的翻譯園田芳大，當記者提到園田桑的翻譯功力似乎比去年進步很多，看到他如此認真努力，是否對山本帶來影響？

山本表示，「他在背後所付出的努力，我完全可以感受得到，他是在45、46歲左右踏進棒球圈，這真的需要很大的決心。他是個很單純、很坦率的人，我覺得他真的很棒。」

園田過去在電影業負責燈光工作，參與好萊塢電影製作，加入道奇擔任山本的翻譯後，開始學習棒球知識、道奇系統，日常檢視自己在記者會上的翻譯內容之餘，也會參考其他日籍選手翻譯表現，尋找可以精進之處。日本媒體報導，園田本身也相當欣賞山本的個性，去年當他想幫山本拿他的標槍訓練用具時，山本卻是說：「園田桑是我的翻譯，這是我的工作，我自己拿就好。」讓園田深受感動。

道奇 山本由伸 費城人

