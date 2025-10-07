MLB／道奇9局驚魂終究還是要靠朗希關門 客場連搶2勝聽牌

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
道奇隊上演9局驚魂，崔能（Blake Treinen）留下0.0局投球被敲3安打、失2分，讓一場眼看勝券在握的勝利差點失手，最終還是要派上佐佐木朗希負責最後一個出局數，終場以4：3臉勝費城人隊。道奇在客場連搶2勝，9日將回到主場尋求直落三前進國聯冠軍賽，道奇推出日籍投手山本由伸把關。

兩軍在今天比賽前段上演投手戰，道奇史奈爾（Blake Snell）投6局僅被敲1安打、無失分，送出9次三振，費城人盧札多（Jesús Luzardo）繳出6局失2分，前6局與史奈爾相互抗衡，同樣只被敲出1安打、讓道奇分數掛蛋，但第7局成為戰局分水嶺。

盧札多接連被T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）敲安後退場，將二、三壘有人交到柯克寧（Orion Kerkering）手中，K.赫南德茲（Kike Hernández）打向游擊方向的滾地球，三壘上的T.赫南德茲挑戰本壘，比傳球早一步成功跑回分數，史密斯（Will Smith）在兩出局、滿壘的打席敲安帶有2分打點，大谷翔平面對史特拉姆（Matt Strahm）敲安，追加道奇單局第4分入袋。

史奈爾帶著4：0領先退場，道奇牛棚先啟用希恩（Emmet Sheehan），第7局三上三下，第8局因凱普勒（Max Kepler）三壘打、透納（Trea Turner）一壘打串連丟掉1分。

第9局崔能上演「劇場」，面對3人都沒解決，波姆（Alec Bohm）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）連3棒敲安追回2分，道奇僅剩1分領先，緊急換上維西亞（Alex Vesia），一出局後貝德（Harrison Bader）代打敲安仍是危機場面，解決凱普勒後，道奇推出佐佐木朗希負責最後1個出局數，2顆球讓透納擊出二壘方向滾地球，二壘手艾德曼（Tommy Edman）的傳球略有偏差，一壘手弗里曼成功補救，驚險收下這場勝利。

大谷翔平此役5打數敲出1安打、吞下2次三振，貢獻1分打點。

道奇 佐佐木朗希

