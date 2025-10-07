MLB／若需與費城人決戰G5 道奇教頭：大谷翔平先發

道奇、費城人隊在國聯分區系列賽過招，大谷翔平以投手角色在系列賽扛起首戰先發，也是「投手大谷」生涯在季後賽的初登板，至於下一場任務，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，如果打到第5戰，他就是第5戰的先發投手。

大谷在系列賽首戰先發6局被敲3安打、失3分奪勝，幫助道奇旗開得勝，今天兩軍進行第二戰，道奇由史奈爾（Blake Snell）先發，第三戰則是日籍投手山本由伸。

道奇下半季牛棚殘破，大谷有在重要比賽擔任後援投手的經驗，外界一直很好奇道奇會不會因應牛棚罩門而有特別調度，今天在賽前記者會就問到包括大谷、史奈爾等人在內，是否可能從牛棚出發？羅伯茲回應：「以此刻來說，這件事不在我們的雷達內，但現在很難斷定，根據系列賽發展，任何事情都有可能，所以我不會說絕不可能。」

媒體進一步詢問若打到第5戰是否由大谷先發，羅伯茲證實：「是的，如果打到第5戰，就是大谷。」