快訊

台積電漲勢未歇？外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

MLB／若需與費城人決戰G5 道奇教頭：大谷翔平先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
若需與費城人決戰G5，道奇教頭證實將由大谷翔平先發。 路透社
若需與費城人決戰G5，道奇教頭證實將由大谷翔平先發。 路透社

道奇、費城人隊在國聯分區系列賽過招，大谷翔平以投手角色在系列賽扛起首戰先發，也是「投手大谷」生涯在季後賽的初登板，至於下一場任務，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，如果打到第5戰，他就是第5戰的先發投手。

大谷在系列賽首戰先發6局被敲3安打、失3分奪勝，幫助道奇旗開得勝，今天兩軍進行第二戰，道奇由史奈爾（Blake Snell）先發，第三戰則是日籍投手山本由伸。

道奇下半季牛棚殘破，大谷有在重要比賽擔任後援投手的經驗，外界一直很好奇道奇會不會因應牛棚罩門而有特別調度，今天在賽前記者會就問到包括大谷、史奈爾等人在內，是否可能從牛棚出發？羅伯茲回應：「以此刻來說，這件事不在我們的雷達內，但現在很難斷定，根據系列賽發展，任何事情都有可能，所以我不會說絕不可能。」

媒體進一步詢問若打到第5戰是否由大谷先發，羅伯茲證實：「是的，如果打到第5戰，就是大谷。」

道奇 牛棚 羅伯茲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／二刀流僅剩一刀銳利？大谷苦吞4K 教頭：專注投球影響打擊

MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄

MLB／大谷翔平遠征費城防小偷！ 住家戒備森嚴還有警方巡邏

MLB／大谷分區賽G1登板！生涯季後賽第一次 慶祝到一半就回家

相關新聞

MLB／藍鳥火力全開讓洋基招架不住 季後賽打擊數據比道奇還猛

藍鳥隊在美聯分區系列賽前兩戰重創洋基隊，分別以10：1、13：7獲勝，主要打擊數據都在季後賽12強排名第1，洋基王牌投手...

MLB／波蘭柯雙響爆破老虎王牌史庫柏 水手主場相隔24年再奪季後賽勝利

水手隊一壘手奈勒（Josh Naylor）腳踩價值1600美元（約台幣4萬9千元）、鑲有超過8000顆水晶的Air Jo...

MLB／耶薩維奇三振秀最長連飆6K 洋基教頭坦言找不到解藥

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）賭對了，美聯分區系列賽第2戰推出菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesav...

MLB／昔日對手點出絕境洋基逆襲機會 「老爹」笑嗆：可以打包度假去了

洋基在分區系列賽前兩戰慘遭美聯戰績最佳的藍鳥火力示範，瘋狂「開魯閣」，兩場比賽被擊出29支安打，包含8支全壘打和6支二壘打，狂失23分，在5戰3勝制中陷入無比的絕境。 一起搭檔球評的「基襪三神獸

MLB／若需與費城人決戰G5 道奇教頭：大谷翔平先發

道奇、費城人隊在國聯分區系列賽過招，大谷翔平以投手角色在系列賽扛起首戰先發，也是「投手大谷」生涯在季後賽的初登板，至於下...

MLB／放球點最高的指叉球狂K洋基 第2號捕手分析還有另一原因

洋基隊今天在美聯分區系列賽第2戰慘吞15次三振，以7：13不敵藍鳥隊吞下2連敗，22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。