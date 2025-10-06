MLB／昔日對手點出絕境洋基逆襲機會 「老爹」笑嗆：可以打包度假去了

洋基在分區系列賽前兩戰慘遭美聯戰績最佳的藍鳥火力示範，瘋狂「開魯閣」，兩場比賽被擊出29支安打，包含8支全壘打和6支二壘打，狂失23分，在5戰3勝制中陷入無比的絕境。

一起搭檔球評的「基襪三神獸」基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、歐提茲（David Ortiz）賽後針對洋基能否回主場扳回一城各自提出看法，兩位洋基人認為洋基在第2戰有找回一些打擊信心，只要能把握第3戰勝利，形勢就可能產生變化，但向來秉持「基襪世仇」精神的「老爹」也不忘笑著回嗆，認為洋基可以打包去度假了。

「只要一場比賽，就可能改變整個系列賽的氣勢走向，」基特還以紅襪當年美聯冠軍賽0比3落後洋基為例，也以自身在0比2落後逆轉運動家的故事試著給予洋基諸將激勵。「如果樂觀一點看待，洋基棒子有點醒來了。在維持火力的同時，也要想辦法壓制藍鳥得分。」

「A-Rod」隨後附和了基特，他認為洋基雖然是從藍鳥非勝利組牛棚中拿分，但還是有助於找回信心，建立正向的心態。

看著這兩位前洋基名將試圖分析一條逆襲之路出來，「老爹」忍不住直接澆了冷水。「就算耶穌來了，他們還是要去坎昆渡假。比賽已經結束了，可以打包了。我還是要點破你們，這支藍鳥的打線可不是開玩笑，不會跟你客氣的。他們已經轟炸了兩場，所以拜託，別騙自己了。」

歐提茲一席話讓現場哄堂大笑，就連基特也只能苦笑以對。羅德里奎茲也笑著回道，「我們只是想為洋基打打氣，你幹嗎這樣啦！」

面對昔日對手的「開酸」，「隊長」基特也再度強調，「只要一場比賽就夠了，氣勢就可能扭轉。甚至是幾局就夠了。任何事情都有可能發生。」結果靜靜聽著的歐提茲，不忘繼續補刀。

「只有我們紅襪才有資格這樣講啦！我很愛你的，兄弟，但洋基目前唯一的機會，就是把你們兩位、李維拉（Mariano Rivera）、佩提特（Andy Pettitte）都找回去，再加上貝比魯斯（Babe Ruth）、狄馬喬（Joe DiMaggio）、馬里斯（Roger Maris）、傑克森（Reggie Jackson）等上古神獸。」

統計顯示，過去「2-2-1」分區系列賽在主場搶下前兩勝的34隊，最後有31隊晉級下一輪，機率達91.2%，其中包括20次3連勝結束系列賽。