MLB／放球點最高的指叉球狂K洋基 第2號捕手分析還有另一原因

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊22歲菜鳥右投耶薩維奇。 路透社
洋基隊今天在美聯分區系列賽第2戰慘吞15次三振，以7：13不敵藍鳥隊吞下2連敗，22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）季後賽初登板狂飆11K，寫下隊史新紀錄，拿手的快速指叉球讓洋基打線一籌莫展，藍鳥「秘密武器」奏效。

紐約媒體SNY指出，洋基第2號捕手艾斯卡拉（JC Escarra）是全隊唯一看過這顆球的球員，也是唯一知道棒界放球點最高的指叉球，面對這種球路非常困難的人。

耶薩維奇在去年選秀會首輪被藍鳥選中，今年從小聯盟1A起步，歷經高階1A、2A、3A後，9月16日登上大聯盟，例行賽3場先發投出1勝、防禦率3.21，季後賽初登板為球隊貢獻重大勝利。

耶薩維奇今天投5.1局未被安打，狂飆11次三振，第3、4局更是連飆6K，洋基先發9棒有7棒都被三振，其中面對快速指叉球就吞下8K，另有兩次速球、1次滑球，完全無法破解他的球路。

藍鳥隊22歲菜鳥右投耶薩維奇。 法新社
艾斯卡拉8月22日曾在3A比賽對決耶薩維奇，也被三振兩次，今天賽前在球隊會議上提供意見，但隊友實在太陌生，面對耶薩維奇11次三振竟有10次揮空出局。

艾斯卡拉表示，和隊友分享自己所看過的東西，耶薩維奇很高（193公分）、出手角度也高，就是指叉球能夠欺騙打者的原因，只要適應他的放球點，就會打得更好。

「法官」賈吉（Aaron Judge）對耶薩維奇首打席獲保送，第2次面對94英里速球揮空三振；他說，耶薩維奇的放球點在頭頂上，感覺每顆球都會進入好球帶下方，打者也必須出棒，球不是落在好球帶就是在膝蓋附近。

