MLB／老虎王牌出馬未搶下聽牌勝 史庫柏：栽在兩次揮棒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史庫柏。 美聯社
水手隊今天以3：2險勝老虎隊，將系列賽扳平為1勝1敗，尤其又是在老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）把關的比賽搶下重要勝利，波蘭柯（Jorge Polanco）的兩發陽春砲讓水手能先占得上風。史庫柏評價此戰，也說就是栽在那兩次揮擊，但他信心喊話，老虎將帶著1勝回到家裡尋求終結戰線。

史庫柏先發7局，僅被敲5安打、送出9次三振，丟掉2分都因為同一個人，波蘭柯第4局、第6局各從他手中敲出一發陽春砲。

例行賽曾有3人面對史庫柏演出單場雙響砲，但都是2021年的事了，分別是7月25日索勒（Jorge Soler）、7月30日瑟維里諾 （Pedro Severino）、8月25日高史密特（Paul Goldschmidt），波蘭柯成為近4年來第一位能單場從史庫柏手中敲出兩發全壘打的選手。

「就是差在兩次揮棒。」史庫柏評價此役表現，其實整體狀況都很好，球路球威、策略執行都很出色，包括捕手丁格勒（Dillon Dingler）的配球模式也引導得很好，唯獨在面對波蘭柯時遭遇重傷害，「他今天看起來把我的球看得很清楚，逮到掉到紅中的變速球。」

史庫柏說：「我不想丟掉任何分數，只要掉分都不開心，但打棒球不可能不掉分，我並沒有預期自己的出賽會每次都很完美，只是期望可以上場戰鬥，讓我的球隊有贏球機會。」而今天僅失2分，老虎也確實在8局上一度追平戰局，但水手8局下就靠羅利（Cal Raleigh）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）8局下連兩支二壘打建功。

史庫柏信心喊話，「現在輪到我們有主場優勢了，我們將要回到主場、在我們球迷面前出賽，系列賽現在是1勝1敗，我們當然不會因此滿足，但我喜歡樂觀思考，我們是帶著1勝回到家裡。」

