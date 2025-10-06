MLB／藍鳥火力全開讓洋基招架不住 季後賽打擊數據比道奇還猛

藍鳥隊在美聯分區系列賽前兩戰重創洋基隊，分別以10：1、13：7獲勝，主要打擊數據都在季後賽12強排名第1，洋基王牌投手弗里德（Max Fried）今天只投3局失7分慘敗，賽後坦言球路完全被掌握，無法完成任務，比賽結果讓他非常沮喪。

藍鳥在多倫多主場火力全開，對洋基兩場比賽揮出29支安打，包括8支全壘打、6支二壘打，只被三振7次，一共攻下23分，讓洋基投手群招架不住。

目前季後賽12強打擊數據，藍鳥打擊率3成92、全壘打8支、打點23分、長打率7成97、OPS（整體攻擊指數）1.217、得分（和道奇隊並列領先）全部排名第1，尤其才打兩場比賽就有8轟，比5戰3轟的洋基好上一大截。

道奇目前全壘打6支全壘打、打點22分都排名第2，而且還比藍鳥多打1場比賽，打擊率3成15暫居第3。

藍鳥目前8轟紀錄，小葛雷諾（Vladimir Guerrero）、柯克（Alejandro Kirk）、瓦修（Daulton Varsho）各有兩轟，小葛雷諾連續兩天轟出全壘打，包括今天締造隊史首支季後賽滿貫砲紀錄，系列賽目前6分打點也是全隊最多，另兩人昨天、今天分別單場雙響砲。

弗里德今天用51球投完3局就退場，被揮出8支安打、包括1支全壘打，還有兩次保送，失7分全是自責分；他表示，藍鳥打擊策略做得很好，不管速球、變化球都被打，無法擾亂他們的節奏。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「弗里德的控球出問題，未投到想要的位置。」