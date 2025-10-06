MLB／二刀流僅剩一刀銳利？大谷苦吞4K 教頭：專注投球影響打擊

大谷翔平昨天在MLB國聯分區系列賽首戰掛帥登板，首次季後賽先發就收下勝投，但打擊端表現掙扎，4打數吞下4K，僅靠1次保送上壘。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，專注投球，可能影響到了大谷的打擊發揮。

「在大谷投球的比賽，大家的焦點會偏向他的投球。」羅伯茲說。

「但昨晚尤其如此。要挺過那一局失3分、還要繼續撐在投手丘上，我相信多少影響了他的打擊表現。」

「不過桑契斯（Cristopher Sanchez）表現確實非常出色。」

大谷翔平第2局遇到麻煩，讓對手先馳得點拿下3分，但他很快穩住陣腳，最終在6局投球中送出9次三振，並靠著隊友逆轉拿下勝投。

羅伯茲表示，他對大谷面對由透納（Trea Turner）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和哈波（Bryce Harper）領軍的費城強大打線時，展現的控球能力印象深刻。

MLB國家聯盟分區系列賽第2戰道奇預定派出史奈爾（Blake Snell）先發，費城則由左投盧薩多（Jesus Luzardo）應戰。