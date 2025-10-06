快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

MLB／二刀流僅剩一刀銳利？大谷苦吞4K 教頭：專注投球影響打擊

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平首戰打擊表現掙扎，4打數吞下4K，僅靠1次保送上壘。 路透社
大谷翔平首戰打擊表現掙扎，4打數吞下4K，僅靠1次保送上壘。 路透社

大谷翔平昨天在MLB國聯分區系列賽首戰掛帥登板，首次季後賽先發就收下勝投，但打擊端表現掙扎，4打數吞下4K，僅靠1次保送上壘。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，專注投球，可能影響到了大谷的打擊發揮。

「在大谷投球的比賽，大家的焦點會偏向他的投球。」羅伯茲說。

「但昨晚尤其如此。要挺過那一局失3分、還要繼續撐在投手丘上，我相信多少影響了他的打擊表現。」

「不過桑契斯（Cristopher Sanchez）表現確實非常出色。」

大谷翔平第2局遇到麻煩，讓對手先馳得點拿下3分，但他很快穩住陣腳，最終在6局投球中送出9次三振，並靠著隊友逆轉拿下勝投。

羅伯茲表示，他對大谷面對由透納（Trea Turner）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和哈波（Bryce Harper）領軍的費城強大打線時，展現的控球能力印象深刻。

MLB國家聯盟分區系列賽第2戰道奇預定派出史奈爾（Blake Snell）先發，費城則由左投盧薩多（Jesus Luzardo）應戰。

羅伯茲 道奇 MLB

延伸閱讀

MLB／「我們正在見證歷史！」 道奇主帥讚大谷二刀流神功切換無敵

MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

MLB／大魔神誕生！佐佐木朗希獲盛讚 季後賽登板沒在怕

MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因

相關新聞

MLB／波蘭柯雙響爆破老虎王牌史庫柏 水手主場相隔24年再奪季後賽勝利

水手隊一壘手奈勒（Josh Naylor）腳踩價值1600美元（約台幣4萬9千元）、鑲有超過8000顆水晶的Air Jo...

MLB／藍鳥火力全開讓洋基招架不住 季後賽打擊數據比道奇還猛

藍鳥隊在美聯分區系列賽前兩戰重創洋基隊，分別以10：1、13：7獲勝，主要打擊數據都在季後賽12強排名第1，洋基王牌投手...

MLB／耶薩維奇5.1局無安打狂飆11K 藍鳥2連勝把洋基逼到絕境

藍鳥隊22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），今天在美聯分區系列賽第2戰登板先發，徹底壓制洋基隊打線，投5...

MLB／朗希不一樣了！史奈爾扛G2 談佐佐木朗希後援與先發像是不同人

道奇隊在分區系列賽先聲奪人，第二戰將在明天早上6點續戰費城，道奇推出史奈爾（Blake Snell）先發，對陣費城人（J...

MLB／洋基晉級機率只剩8.8%？賈吉：陷入絕境不是新鮮事

洋基隊今天在美聯分區系列賽第2戰又以7：13不敵藍鳥隊，帶著2連敗回到紐約，後天起必須連贏3場才能晉級美聯冠軍戰，從過去...

MLB／美聯勝投王弗里德大崩盤 洋基投手群防禦率12.94太離譜

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）今天在美聯分區系列賽第2戰大崩盤，只投3局失7分慘敗，洋基連續兩天被藍鳥隊得分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。