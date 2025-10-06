MLB／洋基晉級機率只剩8.8%？賈吉：陷入絕境不是新鮮事

洋基隊今天在美聯分區系列賽第2戰又以7：13不敵藍鳥隊，帶著2連敗回到紐約，後天起必須連贏3場才能晉級美聯冠軍戰，從過去季後賽紀錄看來，機率只剩8.8%，「法官」賈吉（Aaron Judge）說：「隊上很多人打過世界大賽，經歷過一些艱難時刻，整個賽季都在背水一戰，現在必須做該做的事了。 」

藍鳥多倫多主場Rogers Centre成為洋基的惡夢，例行賽在此1勝6敗、季後賽又輸兩場，就算3戰2勝制分區系列賽有機會拚到第5場，最後一戰又在藍鳥主場，洋基想要逆轉戰局真的難度很高。

過去「2-2-1」分區系列賽在主場搶下前兩勝的34隊，最後有31隊晉級下一輪，機率達91.2%，其中包括20次3連勝結束系列賽。

不過3次大逆轉的例子，洋基在2017年分區系列賽曾經上演，當時對印地安人隊（守護者隊前身）先吞兩敗，接著回到主場2連勝，第5戰再到克利夫蘭贏球，闖進美聯冠軍戰。

賈吉當年是洋基「二年級生」，他說：「這種情況對我們來說不是什麼新鮮事，我們已經陷入困境，只要回到該有水準，給藍鳥施加壓力，什麼事都有可能發生。」

洋基在外卡系列賽首戰不敵紅襪隊，接下來2連勝晉級分區系列賽，接著對藍鳥2連敗又陷入淘汰邊緣；賈吉表示，外卡系列賽輸掉第1場，打了兩場淘汰賽，這就是年底正在做的事，接下來必須贏到最後一刻。

洋基後天在主場進行第3戰，推出例行賽18勝左投左投洛登（Carlos Rodon）登板先發，總教練布恩（Aaron Boone）說：「客場2連敗情況不太好，但是突然贏得第3戰，戰況就會發生變化。」