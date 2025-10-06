MLB／波蘭柯雙響爆破老虎王牌史庫柏 水手主場相隔24年再奪季後賽勝利

水手隊一壘手奈勒（Josh Naylor）8局上發生要命失誤，導致該局最終丟掉2分遭老虎隊追平，幸好隊友羅利（Cal Raleigh）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）8局下連兩支二壘打建功，仍助水手以3：2擊敗老虎，分區系列賽在前兩場主場賽事取得1勝1敗，也是水手主場相隔24年的季後賽勝利。

JULIO RESTORES THE LEAD! #ALDS pic.twitter.com/nd0KLDWoz3 — MLB (@MLB) 2025年10月6日

老虎此役由王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）先發7局，僅被敲5安打、送出9次三振，丟掉2分都栽在同一個人，波蘭柯（Jorge Polanco）第4局、第6局各從他手中敲出一發陽春砲。

Scoreless no more in Seattle!



Jorge Polanco puts the @Mariners ahead! #ALDS pic.twitter.com/mZONMorqcd — MLB (@MLB) 2025年10月6日

水手由卡斯提歐（Luis Castillo）先發，4.1局僅被敲1安打、無失分，有3次三振、4次保送，第5局因1保送、1安打留下兩出局、一三壘有人危機退場，水手啟用牛棚作戰，前7局都讓老虎分數掛蛋。

JORGE POLANCO AGAIN! #ALDS pic.twitter.com/hVOUR8N4Ne — MLB (@MLB) 2025年10月6日

水手2：0領先在8局上生變，布瑞許（Matt Brash）登板以保送開局，面對卡本特（Kerry Carpenter）耗費8球飆K，格林（Riley Greene）打向一壘方向的滾地球不無抓到雙殺的可能性，但一壘手奈勒出現要命失誤，沒抓到出局數，反倒讓老虎出現一出局、一二壘有人機會，托克森（Spencer Torkelson）補上二壘打追平戰局。

SPENCER TORKELSON TIES IT IN THE 8TH! #ALDS pic.twitter.com/wfPlwau4u2 — MLB (@MLB) 2025年10月6日

水手8局下迅速討回優勢，羅利、J-Rod連兩棒二壘打攻下超前分，9局上守護神穆諾茲（Andrés Muñoz）登板，以三上三下終結戰線。

水手前一次打季後賽在2022年，外卡系列賽客場2連勝淘汰藍鳥隊過關，分區系列賽則是面對太空人隊3連敗，前一次在季後賽主場贏球已要追溯到2001年分區系列賽第5戰3：1擊敗印地安人隊，時隔24年再讓西雅圖地主球迷看到季後賽勝利。