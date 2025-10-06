MLB／耶薩維奇三振秀最長連飆6K 洋基教頭坦言找不到解藥

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）賭對了！美聯分區系列賽第2戰推出菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）登板先發，這位22歲右投僅是生涯第4次站上大聯盟投手丘，投5.1局未被安打，狂飆11次三振，成為13：7擊敗洋基隊的關鍵，藍鳥官網形容「球迷會永遠記住耶薩維奇的精采表現」。

耶薩維奇9月16日登上大聯盟，例行賽3場先發投出1勝、防禦率3.21，季後賽初登板奪下勝投，也締造隊史季後賽單場最多K紀錄，他說：「現在無法想像更好的感覺。」

藍鳥主場今天湧進爆滿44764名觀眾，史奈德第6局把耶薩維奇換掉時，觀眾席爆出噓聲和熱烈掌聲，很多人希望耶薩維奇繼續投球；官網指出，史奈德聽到這些噓聲，從未如此高興，他說：「這種事發生過很多次，但這次最棒。」

耶薩維奇投完前4局已經飆出10次三振，尤其第3、4局連飆6K，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言耶薩維奇投得太好，找不到解決之道。

耶薩維奇用速球搭配快速指叉球、滑球，完全壓制洋基打線，他說：「用最自在的方式投球，球數有利再投快速指叉球，讓他們追打偏低球路揮空。」

藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）連續兩天出現全壘打，4局下轟出隊史在季後賽首支滿貫砲，他說：「耶薩維奇就是為此而生，他是年輕的孩子、渴望勝利，我為他今天的表現感到非常自豪。」