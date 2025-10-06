MLB／與孫興慜牽起跨界友情 史奈爾揭曉緣起：打電動都選他

道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）、南韓足球巨星孫興慜牽起的友誼線，讓南韓媒體充滿好奇，今天趁著國聯分區系列賽第二戰先發前夕的聯訪嘗試解密。史奈爾透露，孫興慜是自己打電動時固定會選的球員，所以在他8月造訪道奇球場開球時就主動與他搭上線，「從那之後，我們成為很好的朋友。」

史奈爾表示，孫興慜是足球比賽中最好的選手之一，自己從以前就很喜歡他，也是一直以來打電動會選的球員，兩人在8月孫興慜為道奇開球時搭上線，此後史奈爾曾與金慧成一起去看他所屬的LAFC比賽，孫興慜也在外卡系列賽道奇與紅人交手時來到現場。

道奇隊左投史奈爾與南韓足球巨星孫興慜。 路透社

同在1992年出生的兩人成為「親辜（同齡朋友）」，史奈爾說：「我們成為非常要好的朋友，我們會一起聊天、去看對方的比賽，雖然不知道這段友情未來會如何發展，但現在很享受支持彼此。」

事實上，史奈爾與韓籍選手相當有緣，在教士隊時與金河成共事，去年在巨人隊時與李政厚當隊友，今年在道奇則有金慧成，史奈爾也說：「當球隊簽下金慧成時，金河成、李政厚都有跟我聯繫，請我照顧慧成，說他真的很好、也是位好選手。」他也因此經常跟金慧成玩在一起，兩人也相處得開心，史奈爾說：「因為他是那種每天都充滿熱情與能量的選手。」