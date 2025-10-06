聽新聞
MLB／美聯勝投王弗里德大崩盤 洋基投手群防禦率12.94太離譜
洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）今天在美聯分區系列賽第2戰大崩盤，只投3局失7分慘敗，洋基連續兩天被藍鳥隊得分二位數，在5戰3勝制系列賽吞下2連敗，想要拚進美聯冠軍戰難度很高。
洋基在系列賽前兩戰分別以1：10、7：13落敗，昨天先發投手希爾（Luis Gil）只投2.2局失兩分退場，最後承擔敗投，沒想到美聯勝投王弗里德今天更慘，洋基投手群在季後賽表現離譜，接下來3場比賽必須全贏才能逆轉戰局。
洋基目前在外卡系列賽、分區系列賽2勝3敗，團隊防禦率6.07，單看對藍鳥兩場比賽更慘，合計16局被揮出29支安打，包括8支全壘打，還出現5次保送，只投出7次三振，失23分全自責分，防禦率12.94、被打擊率3成92都是分區系列賽8隊最慘。
洋基例行賽在輸球隔天，弗里德16場先發投出11勝1敗、防禦率1.82，今天用51球投完3局就退場，被揮出8支安打、包括1支全壘打，還有兩次保送，失7分全是自責分，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「很明顯地，他的球路不夠犀利。」
