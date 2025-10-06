MLB／朗希不一樣了！史奈爾扛G2 談佐佐木朗希後援與先發像是不同人

道奇隊在分區系列賽先聲奪人，第二戰將在明天早上6點續戰費城，道奇推出史奈爾（Blake Snell）先發，對陣費城人（Jesús Luzardo），上演左投對決。史奈爾今天先接受洛杉磯媒體視訊訪問，也談到昨天在系列賽首戰化身守護神的佐佐木朗希，史奈爾大讚，看到他的不一樣，「就像是一個不同的朗希。」

佐佐木昨天在9局下登板，三振瑞爾穆托（J.T. Realmuto）開局，雖被凱普勒（Max Kepler）敲出二壘打，但隨即連抓兩個出局數，幫助道奇以5：3擊敗費城人隊，佐佐木拿下救援成功，日本媒體盛讚「令和大魔神」誕生。

史奈爾在先發前夕接受聯訪，日本媒體提問如何看佐佐木從牛棚出發的表現，他回應：「從牛棚出發的他，看起來非常有自信，敢投進好球帶，毫無畏懼攻擊打者。」

「感覺像是一位不同的朗希。」史奈爾說：「先發的朗希看起來比較小心、有點緊張，他有很好的資質，只是在面對打者時有點緊張，現在的他看起來自信多了，清楚自己的能力。」