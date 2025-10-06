MLB／耶薩維奇5.1局無安打狂飆11K 藍鳥2連勝把洋基逼到絕境

藍鳥隊22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），今天在美聯分區系列賽第2戰登板先發，徹底壓制洋基隊打線，投5.1局未被安打，狂飆11次三振，季後賽首次亮相就締造隊史單場最多K紀錄，以驚人表現奪下勝投，藍鳥終場13：7獲勝，5戰3勝制系列賽搶下兩勝聽牌。

耶薩維奇在去年選秀會首輪被藍鳥選中，今年9月16日登上大聯盟，例行賽3場先發投出1勝、防禦率3.21，季後賽初登板完全主宰戰場，用78球完成5.1局任務，面對18人次只因1次保送、隊友1次守備失誤讓洋基打者上壘，第3、4局更是連飆6次三振，成為藍鳥贏球大功臣。

VLADIMIR GUERRERO JR. PUTS THE @BLUEJAYS ON THE BOARD! #ALDS pic.twitter.com/s04b4tZxKv — MLB (@MLB) 2025年10月4日

藍鳥過去季後賽單場最多K是8次，耶薩維奇今天推進二位數，也以22歲69天的年紀成為隊史第2年輕達到10K以上的球員，前4局就達到這個數字更是追平大聯盟紀錄。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「我為耶薩維奇感到高興，他今年的旅程讓人難以置信。」

藍鳥打完前5局已經攻下12分，洋基王牌投手弗里德（Max Fried）只投3局被揮出8支安打、包括1支全壘打，失7分慘敗。

藍鳥全場出現15支安打，其中5支是全壘打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）5打數3安打、連續兩天開轟，4局下轟出隊史在季後賽首支滿貫砲，瓦修（Daulton Varsho）5打數4安打、攻下4分打點，締違雙響砲紀錄。

藍鳥在多倫多主場對洋基2連勝，這兩場比賽出現29支安打，包括8支全壘打，只被三振7次，一共攻下23分。