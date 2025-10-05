MLB／大谷翔平強勢封鎖費城兩重砲 哈波讚：各種球路無懈可擊

道奇隊日籍巨星大谷翔平在國聯分區系列賽首戰儘管一開始處於落後逆境，但憑藉自身投球實力終於撐到隊友火力支援，主投6局失3分、飆出9次三振，幫助道奇5比3逆轉擊敗費城人，搶下系列賽首勝。

對大谷來說這場勝利意義重大，他在生涯首次季後賽登板就拿下勝投，成為2008年的黑田博樹後，第2位達此成就的日本投手。

此戰面對費城兩大重砲哈波（Bryce Harper）與史瓦伯（Kyle Schwarber），後者更是斬斷大谷全壘打3連霸美夢，大谷翔平展現壓制力，一共送給兩人4張老K，沒被敲出安打，賽後兩人皆對大谷的投球讚不絕口。

哈波過去僅與大谷交手過兩次，戰績為1打數無安打、1次三振與1次保送。本場比賽再次正面對決，哈波三打席分別擊出滾地球出局與吞下兩次三振，全場被完全壓制。

哈波賽後坦言：「他的投球無懈可擊。速球、曲球、指叉球，每一種球路都非常出色。」他也檢討自己的打擊策略：「我錯過幾顆紅中的球，也去追打了壞球。對付他這種等級的投手，必須抓住能造成傷害的球路，但我沒有做到。」

哈波進一步指出大谷最難應付的關鍵在於速球的球速：「他的速球真的很快，我們彼此對戰經驗又少，這讓打擊變得更加困難。不過最大的問題還是我自己錯失了該出手的機會。」

大谷翔平此戰共投了89球，四縫線均速達98.7英哩、最快飆到101.4英哩，此外搭配了近3成比重的曲球和指叉球，成了製造對手揮空的兩大利器。哈波說：「他的指叉球能打亂打者節奏，讓人難以預測。他運用得非常聰明，讓我無計可施。」

Shohei Ohtani, Wicked 80mph Curveball...and Fist Pump. 💪



7th K pic.twitter.com/d1XlETpaM0 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年10月5日

至於史瓦伯也對自己錯失良機感到懊悔。當時5局下費城人3比0領先時，他在二出局、一二壘有人的情況下滿球數面對大谷，被一記曲球吊中揮空三振，錯失擴大領先的契機。道奇隨後在7局上逆轉超前。

史瓦伯全場4打數無安打吞下3K，賽後坦言：「得點圈有人時，我應該表現更好。滿球數時本來有機會，但我沒有把握，應該更早出棒攻擊，或至少多纏鬥幾球。」

對於大谷的投球，史瓦伯表示：「他的球威很強，每一球都在水準之上，配球思維也非常聰明，總能在最關鍵的時刻把球投到最完美的位置，這才是他最難對付的地方。」

Shohei Ohtani's 9th K.



6 whiffs out of 7 swings on his Curveball tonight (86%) pic.twitter.com/qmAKCcwC0C — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年10月5日

根據投球分析師「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）的統計，大谷此役9次三振中，有7次來自曲球的揮棒，其中6次是揮空，揮空率高達86%。記者哈里斯（Blake Harris）也讚嘆：「他再次向全世界證明，為什麼大谷翔平仍是這個星球上最優秀的投手之一。」

另外數據專家藍斯（Sarah Langs）則指出，大谷季後賽初登板飆9K，寫下道奇隊史第3多紀錄，前2名為1988年貝爾契（Tim Belcher）10K，以及1949年紐康柏（Don Newcombe）11K。