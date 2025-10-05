快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

MLB／大谷翔平強勢封鎖費城兩重砲 哈波讚：各種球路無懈可擊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平搶下個人生涯季後賽首勝。 路透社
大谷翔平搶下個人生涯季後賽首勝。 路透社

道奇隊日籍巨星大谷翔平在國聯分區系列賽首戰儘管一開始處於落後逆境，但憑藉自身投球實力終於撐到隊友火力支援，主投6局失3分、飆出9次三振，幫助道奇5比3逆轉擊敗費城人，搶下系列賽首勝。

對大谷來說這場勝利意義重大，他在生涯首次季後賽登板就拿下勝投，成為2008年的黑田博樹後，第2位達此成就的日本投手。

此戰面對費城兩大重砲哈波（Bryce Harper）與史瓦伯（Kyle Schwarber），後者更是斬斷大谷全壘打3連霸美夢，大谷翔平展現壓制力，一共送給兩人4張老K，沒被敲出安打，賽後兩人皆對大谷的投球讚不絕口。

哈波過去僅與大谷交手過兩次，戰績為1打數無安打、1次三振與1次保送。本場比賽再次正面對決，哈波三打席分別擊出滾地球出局與吞下兩次三振，全場被完全壓制。

哈波賽後坦言：「他的投球無懈可擊。速球、曲球、指叉球，每一種球路都非常出色。」他也檢討自己的打擊策略：「我錯過幾顆紅中的球，也去追打了壞球。對付他這種等級的投手，必須抓住能造成傷害的球路，但我沒有做到。」

哈波進一步指出大谷最難應付的關鍵在於速球的球速：「他的速球真的很快，我們彼此對戰經驗又少，這讓打擊變得更加困難。不過最大的問題還是我自己錯失了該出手的機會。」

大谷翔平此戰共投了89球，四縫線均速達98.7英哩、最快飆到101.4英哩，此外搭配了近3成比重的曲球和指叉球，成了製造對手揮空的兩大利器。哈波說：「他的指叉球能打亂打者節奏，讓人難以預測。他運用得非常聰明，讓我無計可施。」

至於史瓦伯也對自己錯失良機感到懊悔。當時5局下費城人3比0領先時，他在二出局、一二壘有人的情況下滿球數面對大谷，被一記曲球吊中揮空三振，錯失擴大領先的契機。道奇隨後在7局上逆轉超前。

史瓦伯全場4打數無安打吞下3K，賽後坦言：「得點圈有人時，我應該表現更好。滿球數時本來有機會，但我沒有把握，應該更早出棒攻擊，或至少多纏鬥幾球。」

對於大谷的投球，史瓦伯表示：「他的球威很強，每一球都在水準之上，配球思維也非常聰明，總能在最關鍵的時刻把球投到最完美的位置，這才是他最難對付的地方。」

根據投球分析師「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）的統計，大谷此役9次三振中，有7次來自曲球的揮棒，其中6次是揮空，揮空率高達86%。記者哈里斯（Blake Harris）也讚嘆：「他再次向全世界證明，為什麼大谷翔平仍是這個星球上最優秀的投手之一。」

另外數據專家藍斯（Sarah Langs）則指出，大谷季後賽初登板飆9K，寫下道奇隊史第3多紀錄，前2名為1988年貝爾契（Tim Belcher）10K，以及1949年紐康柏（Don Newcombe）11K。

相關新聞

MLB／「我們正在見證歷史！」 道奇主帥讚大谷二刀流神功切換無敵

季後賽首度以「二刀流」身分亮相的日籍巨星大谷翔平，今日擔任道奇先發投手，繳出6局9K、失3分優質好投，助球隊國聯分區賽首戰奪勝，雖然在打擊表現不如投球亮眼，但賽後仍獲得總教練羅伯茲（Dave Robe

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局...

MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄

道奇今日派出兩位日籍強投登板，擔任先發投手的大谷翔平繳出6局失3分外帶9K的優質先發，順利收下個人季後賽首勝；佐佐木朗希則在第9局登板關門，他僅被敲1安無失分，拿下救援成功。兩人強強聯手，幫助球隊守住

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

道奇隊巨星大谷翔平季後賽初登板，先發6局失3分奪勝，佐佐木朗希9局下扮演「終結者」，順利季後賽首場救援成功，他說：「按照...

MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

MLB／全壘打王羅利3安都是一壘打 水手延長11局不敵老虎

季後賽暌違3年重返西雅圖，水手隊在主場爆滿47290名觀眾前迎戰老虎隊，一路苦戰到延長11局以2：3落敗，輸掉美聯分區系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。