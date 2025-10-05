快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

MLB／紐郵形容5億美元完美殺手 官網：小葛喜歡碾壓洋基

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥看板球星小葛雷諾(右)4打數3安打、攻下兩分打點，首局轟出陽春砲成為致勝一擊。路透
藍鳥看板球星小葛雷諾(右)4打數3安打、攻下兩分打點，首局轟出陽春砲成為致勝一擊。路透

藍鳥隊今天在多倫多主場以10：1痛宰洋基隊，不但搶下美聯分區系列賽第1勝，也是隊史近9年季後賽首勝，看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）4打數3安打、攻下兩分打點，首局轟出陽春砲成為致勝一擊，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）直言：「藍鳥擁有5億美元的完美洋基殺手。」

小葛雷諾本季年薪2850萬美元，藍鳥高層早在4月7日就簽下延長合約，明年起到2039年一共14年達5億美元，繼道奇隊大谷翔平、大都會隊索托（Juan Soto）之後，成為史上第3位合約總值超過5億美元以上的球員。

小葛雷諾在2020、22、23年都打外卡系列賽，合計6場比賽22次打數只有3支安打、攻下1分打點，今天1局下從洋基先發投手希爾（Luis Gil）的手中轟出陽春砲，季後賽首轟出爐，也是第1次嘗到勝利滋味，幫助藍鳥終止跨季7連敗（上一勝是2016年美聯冠軍戰）。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投5.2局失1分，奪下生涯季後賽首勝，他說：「小葛雷諾只要對戰洋基，總是會提高自己的水準，對他來說，這是一個美好的夜晚。」

藍鳥官網指出，儘管小葛雷諾現在不想再講這種故事，但他就是喜歡碾壓洋基。

小葛雷諾轟出致勝陽春砲後，立刻在一壘區展現美技，洋基2局上一出局後，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）揮出安打攻占一壘，下一棒麥馬翰（Ryan McMahon）揮出一壘方向強勁平飛球，小葛雷諾飛身撲接完成雙殺守備，他說：「盡我所能讓投手的用球數更少。」

藍鳥贏得5戰3勝制系列賽首戰，根據過去季後賽戰況，搶下第1勝的156隊，最後有113隊晉級下一輪，機率達72.4%，小葛雷諾說：「做好自己該做的事，好好享受比賽。」

小葛雷諾 藍鳥 洋基

延伸閱讀

MLB／小葛雷諾季後賽首轟出爐 藍鳥狂電洋基ALDS開紅盤

MLB／洋基遭藍鳥球評嗆「爛球隊」布恩回擊：我們非常強

MLB／洋基對藍鳥輪值出爐！ G1先發希爾：斯萊特勒激勵全隊

MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

相關新聞

MLB／「我們正在見證歷史！」 道奇主帥讚大谷二刀流神功切換無敵

季後賽首度以「二刀流」身分亮相的日籍巨星大谷翔平，今日擔任道奇先發投手，繳出6局9K、失3分優質好投，助球隊國聯分區賽首戰奪勝，雖然在打擊表現不如投球亮眼，但賽後仍獲得總教練羅伯茲（Dave Robe

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局...

MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄

道奇今日派出兩位日籍強投登板，擔任先發投手的大谷翔平繳出6局失3分外帶9K的優質先發，順利收下個人季後賽首勝；佐佐木朗希則在第9局登板關門，他僅被敲1安無失分，拿下救援成功。兩人強強聯手，幫助球隊守住

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

道奇隊巨星大谷翔平季後賽初登板，先發6局失3分奪勝，佐佐木朗希9局下扮演「終結者」，順利季後賽首場救援成功，他說：「按照...

MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

MLB／全壘打王羅利3安都是一壘打 水手延長11局不敵老虎

季後賽暌違3年重返西雅圖，水手隊在主場爆滿47290名觀眾前迎戰老虎隊，一路苦戰到延長11局以2：3落敗，輸掉美聯分區系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。