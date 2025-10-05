MLB／紐郵形容5億美元完美殺手 官網：小葛喜歡碾壓洋基

藍鳥隊今天在多倫多主場以10：1痛宰洋基隊，不但搶下美聯分區系列賽第1勝，也是隊史近9年季後賽首勝，看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）4打數3安打、攻下兩分打點，首局轟出陽春砲成為致勝一擊，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）直言：「藍鳥擁有5億美元的完美洋基殺手。」

小葛雷諾本季年薪2850萬美元，藍鳥高層早在4月7日就簽下延長合約，明年起到2039年一共14年達5億美元，繼道奇隊大谷翔平、大都會隊索托（Juan Soto）之後，成為史上第3位合約總值超過5億美元以上的球員。

小葛雷諾在2020、22、23年都打外卡系列賽，合計6場比賽22次打數只有3支安打、攻下1分打點，今天1局下從洋基先發投手希爾（Luis Gil）的手中轟出陽春砲，季後賽首轟出爐，也是第1次嘗到勝利滋味，幫助藍鳥終止跨季7連敗（上一勝是2016年美聯冠軍戰）。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投5.2局失1分，奪下生涯季後賽首勝，他說：「小葛雷諾只要對戰洋基，總是會提高自己的水準，對他來說，這是一個美好的夜晚。」

藍鳥官網指出，儘管小葛雷諾現在不想再講這種故事，但他就是喜歡碾壓洋基。

小葛雷諾轟出致勝陽春砲後，立刻在一壘區展現美技，洋基2局上一出局後，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）揮出安打攻占一壘，下一棒麥馬翰（Ryan McMahon）揮出一壘方向強勁平飛球，小葛雷諾飛身撲接完成雙殺守備，他說：「盡我所能讓投手的用球數更少。」

藍鳥贏得5戰3勝制系列賽首戰，根據過去季後賽戰況，搶下第1勝的156隊，最後有113隊晉級下一輪，機率達72.4%，小葛雷諾說：「做好自己該做的事，好好享受比賽。」