MLB／盛讚大谷全球頂尖打者 費城人官網不忘提到桑契斯賞他8K

道奇隊巨星大谷翔平今天投打二刀流，對費城人隊先發6局失3分，奪下個人季後賽首勝，打擊則是吞下4次三振，面對費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）連3打席挨K；費城人官網指出，大谷無疑是全球最好的打者之一，但桑契斯也證明自己的實力。

桑契斯先發5.2局被揮出4支安打，失兩分無關勝敗，飆出8次三振就有3次賞給大谷，1局上連投3顆好球，內角偏低變速球讓他揮空出局，接著3局上、5局上都用伸卡球奪K，其中第5局97.1英里更是全部94球最快球速。

Cristopher Sánchez has struck out Shohei Ohtani THREE times tonight! 😱 pic.twitter.com/l3F9q7cdCY — MLB (@MLB) 2025年10月5日

從本季對戰紀錄看來，桑契斯的球路確實讓大谷很傷腦筋，4月7日首次交手吞下3次三振，9月17日再吞兩次，加上今天季後賽3K，本季合計9打數1安打、打擊率只有1成11，一共被三振8次。

「對我來說，這只是很平常的對決。」桑契斯表示，儘早攻擊好球帶並執行計劃，就像對付其他打者一樣，按照計劃取得好的結果。

費城人先發投手桑契斯整場封鎖大谷翔平，但卻被兩位赫南德茲重擊。 路透社

桑契斯退場時3：2領先原有勝投機會，7局上風雲變色，第3任投手史特姆（Matt Strahm）被赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出3分砲，敗投計在前一任投手、40歲老將羅伯森（David Robertson）身上。

桑契斯說：「我們輸掉這場比賽，我並不關心個人表現，輸球感覺不太好。」

The Phillies elected to leave Cristopher Sanchez in to face Kiké Hernandez. He hits a two-run double and the Dodgers are suddenly down 3-2.



Shohei Ohtani has kept them in the game as a pitcher, and Hernandez — yet again — came through for LA in October.pic.twitter.com/3cIMXIp1SY — Noah Camras (@noahcamras) 2025年10月5日