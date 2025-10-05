快訊

MLB／費城人教頭向大谷致敬 全隊非常擅長把輸球拋在腦後

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人總教練湯姆森。 法新社
費城人隊今天在主場以3：5不敵道奇隊，5戰3勝制國聯分區系列賽首戰吞敗，大谷翔平先發6局失3分奪下季後賽首勝，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「我們要把輸球拋在腦後，隊上球員在這方面非常擅長。」

大谷9月17日對費城人先發5局未被安打，只投出1次保送，湯姆森賽前坦言，大谷的速球、變化球都是高水準，如果他維持這種投球內容，想要打敗他是很難的事。

儘管今天2局下先從大谷的手中攻下3分，但他投滿6局有5局讓費城人掛零，道奇6、7局上一共攻下5分，大谷還是等到季後賽首勝，湯姆森坦言：「大谷投得太出色了，只能脫帽致敬。」

道奇總教練羅伯茲也說：「大谷不可能永遠完美，但他投6局只掉3分，其中5局封鎖對手，這對球隊有很大幫助，他也以優質先發奪勝。」

